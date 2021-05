El Centre Cultural Miramar de Sitges es convertirà durant tres mesos en un gran espai 'cubanero'. La companyia, nascuda en aquest municipi del Garraf, va complir 40 anys el 2020, però la pandèmia va obligar a ajornar la celebració. Ara, a través d'una exposició, s'ofereix una "experiència immersiva" en la història de La Cubana. "La gent passarà per dins del nostre món i veuran com hem creat i com hem viscut tots aquests anys", explica un dels fundadors i director de la companyia, Jordi Milán. La mostra s'inaugurarà el 17 de juny i es podrà visitar fins al 26 de setembre. Per fer-ho cal cita prèvia amb l'objectiu d'evitar aglomeracions d'acord amb l'actual context sanitari.

'La Cubana, 40+1 anys: un viatge del 'no-res' fins al 2021' retorna el món de La Cubana als seus orígens. La companyia, nascuda a Sitges com un grup de teatre amateur dels anys 80, ha internacionalitzat una manera molt pròpia de fer teatre. Ara es fa una mirada restrospectiva a aquest llegat a partir d'objectes, vestuaris i escenografia que permetran al visitant reviure els espectacles i fer una immersió a la profunditat de l'univers 'cubanero'

L'exposició és de gran format i a més dels espais expositiu del Miramar, ocuparà també l'auditori, el pati i les terrasses de l'edifici que es transformaran temporalment en un gran magatzem de la companyia. Durant les seves quatre dècades d'història, La Cubana ha fet 12.000 representacions de divuit espectacles en 200 teatres del món i l'han vist més de cinc milions de persones.

El regidor de Cultura de Sitges, Xavier Salmerón, assegura que és un "honor" acollir l'exposició del 40è aniversari de La Cubana i afirma que la mostra posa de valor el caràcter i llegat artístic del municipi. A més, hi veu també un efecte bàlsam: "Els colors i la fantasia de La Cubana ens farà desconnectar del mon exterior tan estrany que vivim".

La companyia va néixer de la mà de Jordi Millán i Vicky Plana el 1980 amb vocació amateur i sense pretensions però ja a partir del seu primer espectacle, l'èxit els ha dut a recórrer el món fent riure a través de l'observació de la quotidianitat. "Érem una de tantes companyies amateur que hi ha a Catalunya però al final ens hi hem pogut dedicar professionalment", explica Milán.

L'efemèride dels 40 anys s'acompanya també amb un conjunt d'activitats paral·leles durant el mes de juliol. Al Cinema Retiro es projectaran els capítols de la sèrie de Les Teresines, mentre que al Teatre Prado hi haurà projeccions audiovisuals de les obres teatrals que ha produït La Cubana.