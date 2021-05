La culpa que diumenge al vespre de la façana del Kursaal acabi penjant una lona de 8 x 6 metres amb el cartell de la pel·lícula Plácido la comparteixen La Cubana i el director, dramaturg i actor manresà David Pintó. Vinculat a El Galliner des de la fundació de l’entitat i coordinador de l’exposició que el veterà grup teatral organitza a Sitges per celebrar quatre dècades, Pintó va comentar als seus companys cubaneros que a Manresa es volia celebrar el 60è aniversari de la filmació de la pel·lícula de Berlanga. I entre les oïdes, les del veterà i reconegut escenògraf Josep Castells, que li va proposar, com a idea, la pintada col·lectiva d’un mural que reproduís la caràtula del film. Parlava amb coneixement de causa perquè el 2015 Castells va coordinar a Barcelona la recreació gegant del mural publicitari de Ciutadà Kane d’Orson Welles, en la commemoració del centenari del naixement, que es va penjar de la façana del Cercle Artístic Sant Lluc. I ja n’hi va haver prou. Pintó va traslladar la idea i Castells es va traslladar ahir a Manresa. Amb una condició: la col·laboració d’un vell conegut seu, el bagenc Txema Rico, bregat en l’art mural.

Ahir, a l’escenari del teatre Kursaal, Rico i els germans Castells (Josep i Jordi) reproduïen en la tela de cotó estesa al terra el dibuix del cartell del film, dividit en quadrícules o caselles que es pintaran diumenge. Ho feien a través d’una imatge projectada des del sostre que els permetia fer una mena de calc el més exacte possible. La gràcia de la iniciativa, explicava Castells, és que «és una acció viva i participativa, que permet que tothom qui vulgui col·labori» en la pintada. Ells hi seran diumenge, per pintar i per «ajudar en el que calgui», apuntava l’artista plàstic bagenc.

I com funcionarà? La tela que deixaran preparada Txema Rico i els germans Castells es traslladarà el mateix diumenge al pati del Kursaal. En total, es podran pintar 336 caselles i hi podran participar unes 200 persones repartides com a molt en grups de sis (per normativa Procicat), que prèviament s’hauran inscrit en un horari concret (www.kursaal.cat). Tindran uns vint minuts, aproximadament, per pintar la seva casella. Un cartell de Plácido, dividit en les mateixes quadrícules que s’hauran de pintar, servirà de mostra per als participants: quan d’aquest puzzle no quedi cap peça voldrà dir que de la gegantina tela estesa a terra, tampoc. Llavors, a les 8 del vespre, s’hissarà el mural. La invitació està estesa a les entitats i col·lectius pictòrics de la ciutat.

De Mestres Cabanes a «Plácido»

Els bessons Castells que diumenge guiaran als participants són els els mateixos experts que van restaurar l’escenografia d’Aida del manresà Mestres Quadreny i que va revisar, posteriorment, els decorats de tres òperes més que es van salvar de les flames que el 1994 van devastar el Gran Teatre del Liceu. La pintada de diumenge tancarà la Setmana Plácido que organitza la Comissió Manresa i Acció i que coordina El Galliner.

Avui, taula rodona amb els records del rodatge de Berlanga

La Setmana Plácido continua avui dijous (19 h), a l’Espai Plana de l’Om, amb una taula rodona amb persones que van participar o recorden el rodatge de Plácido, com Paquita Blanch, Enric Macià o Manuel Quinto i que moderarà Joan Barbé. L’endemà, divendres, també en la mateixa sala, es farà un recorregut virtual pels escenaris del rodatge del film de Berlanga: Estació de Renfe, Plaça Major, Sant Miquel, la Plana de l’Om, plaça Sant Domènec... a càrrec de Francesc Comas. Els fotogrames del film es contrastaran amb fotografies actuals realitzades per membres de Foto Art. I, dissabte, projecció conjunta del film en 9 locals i al Kursaal.