Els Carlins acollirà diumenge la final del primer Premi Jove de Microeatre convocat per l’entitat el passat febrer. Un guardó pensat per premiar el millor espectacle original i inèdit produït per creadors bagencs menors de 30 anys. Els quatre grups finalistes presentaran les seves propostes en un acte conduït pel jove santjoanenc Ferran Ribera. Als vots del jurat, compost per sis membres d’Els Carlins, s’hi sumarà el del públic assistent, que podrà votar a través d’unes butlletes que es repartiran a l’inici de l’espectacle. I hauran de decidir entre Viatge al centre del No-Res, a càrrec de No-Res Teatre: Adrià Serra (dramatúrgia), Sònia Catot (actriu), Climent Ribera (actor), que s’enfrontaran al que semblaria un simple procediment burocràtic; Nèbula, amb Clara Badia Franch, Daniel de Pedro Ribas, Albert Lladó Quer i Marc Freixa Muñoz, que traslladaran l’espectador a l’Anglaterra de 1786; El Trívial, amb Jèssica Rivero Prat i Carla Garcia Sansegundo, on la Lídia en comptes de conèixer l’esperat Pau... coneixerà l’Alba; i CAT Fetish, a càrrec de Komando: Judit Aguilera, Andrea Hernández, Cristina Cruz, Mireia Galí, Laia Galí, Sergi Gamisans, Carles Codina, David Capsada, Jordi Vilamú, Jordi Suárez i Juanma Rodríguez (direcció), que proposaran una rave manresana.