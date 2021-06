La Gala del Centenari Alicia Alonso va ser la cirereta del pastís del primer semestre de l’any al teatre Kursaal de Manresa. L’equipament tancava la programació amb la millor cloenda: el millor espectacle de ballet programat en els darrers anys damunt del seu escenari. Vuit ballarins, la majoria estrelles del Ballet Nacional de Cuba, van interpretar un programa integrat per diferents peces emblemàtiques del repertori clàssic: el pas a dos de Carmen, Don Quixot, El llac del Cignes, El Trencanous, Giselle i Copppelia, entre d’altres. L’homenatge a la mítica ballarina cubana es va celebrar diumenge en una platea mig plena per les restriccions sanitàries vinculades a la pandèmia. En un escenari completament buit i amb una il·luminació correcta, la capital del Bages va poder gaudir, finalment, d’aquesta petita perla, ajornada diverses a causa de la covid.

La precisió i el virtuosisme van ser l’eix de l’actuació durant les gairebé dues hores que va durar l’espectacle. D’una banda, les ballarines van demostrar una gran seguretat sobre les sabatilles de puntes, amb equilibris i pirouettes (girs) executats de manera magistral. Amb uns exquisits port de bras (moviments de braços) i amb uns moviments de cames que va aconseguir dibuixar línies d’una gran bellesa. De l’altra, els ballarins volaven amb grans salts i giraven amb un control absolut del moviment. El treball de partenaire (ball en parella) va lluir harmònic i fluid i va fer gaudir el públic de la il·lusió d’unes ballarines que flotaven en l’aire, ingràvides.

Els vuit artistes van combinar el virtuosisme tècnic amb una excel·lent interpretació i musicalitat. Van donar a cada peça el seu matís i color precís. I és que no només es movien amb gestos estudiats fins a la perfecció, sinó que també van saber transmetre amb el seu moviment les emocions i els sentiments del personatges que interpretaven. En una vetllada gairebé perfecta, encara podríem destacar un moment excepcional: el pas de deux del ballet La fille mal gardée, a càrrec d’Oriana Plaza i Maynard Miranda.

El Ballet Nacional de Cuba va tornar a Manresa després de la seva visita ja fa unes temporades amb La Ventafocs i Coppelia, per demostrar, un cop més, que continua sent una de les millors companyies de ballet del món. El públic va gaudir del seu bon fer i va ser generós amb els artistes recompensant-los amb aplaudiments efusius i entusiastes al llarg de tota la funció i un d’especialment intens al final.

Un muntatge i una gira ajornada per la pandèmia

La Gala del Centenari Alicia Alonso de diumenge estava prevista el 24 d’abril de 2020. Tota la gira es va ajornar fins aquesta primavera i la companyia va obrir-la el 7 de maig a Sant Cugat i van acabar-la al Kursaal després d’un mes llarg d’actuacions per l’estat espanyol. Fins diumenge, el darrer espectacle de dansa clàssica que va acollir el teatre abans de la pandèmia va ser El trencanous, a càrrec del State Ballet Of Georgia el 22 de desembre de 2019, amb les entrades exhaurides. Enguany, el 12 de març, la Sala Gran va ser l’escenari de l’espectacle de dansa contemporània Set of sets de Guy Nader i Maria Campos. Estava previst pel març del 2020.