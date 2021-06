10 anys de l'editorial Tigre de Paper i 25 de la discogràfica Propaganda pel Fet!. Les dues cooperatives culturals manresanes celebraran l'aniversari aquest dissabte amb una jornada que han batejat com "10+25 · Cultura de Ruptura". La celebració es farà a l'antiga fàbrica de l'Anònima per reivindicar "la cultura com a eina de transformació social" a través de la literatura i el pensament crític i la música combativa.

El recinte industrial de l’Anònima de Manresa acollirà les activitats, que començaran el matí amb expositors de llibres, música i roba, DJ, exposicions i un recital de poesia, seguiran a la tarda amb la xerrada "Difon la idea" i culminaran amb l’actuació d’Ovidi 4 amb Toti Soler. Tots els actes seran gratuïts excepte el concert. El recinte comptarà amb servei de restauració permanent i es respectaran totes les mesures sanitàries vigents. Tota la informació i venda d’entrades es pot consultar a www.culturaderuptura.cat

Les dues famílies cooperatives manresanes s'han reunir avui a l'Anònima per explicar el perquè d'una iniciativa conjunta. Marc Garcés, de Tigre de Paper, ha explicat que se senten hereus dels històrics moviments socials, del teixit associatiu i de lluita manresà. Una "tradició" on s'insereixen aquestes dues cooperatives de la ciutat que van néixer com a projectes de "contracultura" i que comparteixen "una vocació crítica i transformadora" d'abast nacional -amb una consolidadíssima presència arreu dels Països Catalans- i internacional. Els uneix, també, "una aposta decidida pel català com a llengua vehicular de les seves línies editorials" i un model de gestió basat "en els preceptes de l’economia social i solidària". "Reivindiquem per a Manresa una centralitat en la creació. Som dos projectes que han crescut, que gaudim d'una salut envejable i que volem compartir-ho amb la població". I fer-ho demostrant "l'arrelament" a la ciutat "recuperant espais de trobada, com l'Anònima, després d'aquests mesos de pandèmia", ha subratllat Garcés.

Si Tigre de Paper naixia el 2011 amb la unió de propostes literàries de diferents gèneres unides per la reflexió i la crítica social, en català, amb unes edicions acurades i al voltant d'una iniciativa de base cooperativa, Propaganda pel Fet! ho feia abans del canvi de segle, el 1992, amb l'objectiu de posar al mercat, als festivals i a les festes majors la "música contestatària" que no podia "desenvolupar-se". Una discogràfica que actualment té una quinzena de grups en la seva nòmina, que ha editat 160 discos i que, com ha explicat Carles Tenesa, 'Litus' un dels fundadors de Propaganda pel Fet!, "va trencar motlles" en el mercat tradicional.

Liderar un projecte cooperativista

Les dues cooperatives han presentat les seves credencials a l'Ajuntament i han iniciat converses per liderar un projecte cooperativista a la ciutat que pretén sumar "totes les aliances possibles", diu Dani Castellano, actual director de la Casa de la Música de Manresa i cofundador de Propaganda. Com l'Ateneu Cooperatiu. "És un projecte incipient. Primer hem de saber el què, el com i amb qui", subratlla. De la cobejada Anònima en reivindiquen l'ús i creuen que la idea del col·lectiu FABA, que aposta per convertir l'actual espai en una fàbrica de creació cultural i artística, és absolutament compatible. La festa de dissabte vol "reivindicar" un espai central per al barri antic.

Programa de la jornada de dissabte a l'Anònima

-11.30h: Obertura de portes del recinte i de l’Espai Música i Lletra, amb materials, llibres, música i roba de les dues cooperatives que romandrà obert fins a l’inici del concert. Hi trobaran materials de Alrevés / Crims.cat, Birabiro Editorial, Editorial Les Hores, L’Avenç, Raig Verd Editorial, Saldonar, Sembra Llibres, Txalaparta, Hoja de lata, Katakrak, Pol·len, Bellaterra Infantil, Llibreria Papasseit, Antipersona, Branka Studio, Partisano, Münster, Tigre de Paper i Propaganda pel fet!

-12.00h: Sessió musical a càrrec de Txarly Brown, investigador i divulgador de la rumba catalana, dissenyador gràfic i impulsor del projecte musical Achilifunk

-12.30h: Recital de poesia de Mireia Calafell coorganitzat amb la llibreria Papasseit.

-17.00h: Conversa “Difon la idea” amb Laura Arau (coordinadora de la Fira Literal i cooperativista de Cultura21), Feliu Ventura (músic i activista), Pol Andiñach (coordinador de Cuellilargo) i Alexandra Wix (Malavida Music), moderada pel periodista Roger Palà.

-19.00h: Concert d’Ovidi 4, la formació catalano-valenciana integrada per David Fernandez, Borja Penalba i David Caño, que comptarà amb la col·laboració de Toti Soler a la guitarra i on presentaran el darrer llibre-CD ‘L’Ovidi se’n va a la Beckett’.

Tigre de Paper: 10 anys

Editorial nascuda el 2011 i amb un centenar d’obres publicades de ficció i assaig. L’editorial és el projecte puntal de la cooperativa sobre el qual han anat creixent la resta d’iniciatives. Tigre de Paper forma part de Cultura21, una cooperativa de treball associat dedicada a la gestió i dinamització cultural que dinamitza quatre projectes principals: Tigre de Paper, l’editorial que va ser l’embrió de Cultura21; Literal, la Fira de llibres i idees radicals on participen un centenar d’editorials cada primavera; Catarsi Magazín, revista referent de pensament crític en català, i Bellaterra Edicions, incorporada recentment per donar continuïtat a aquest segell històric. I fa dues setmana naixia Cult, un paraigua que aglutina totes aquestes iniciatives.

Propaganda pel Fet!

Propaganda pel fet! és una cooperativa musical catalana nascuda el 1992 i establerta a Manresa des de 1996. L’estructura desenvolupa diversos projectes relacionats amb la música i la societat, els més coneguts dels quals són un segell discogràfic que avui dia compta amb més de 160 referències editades. Associada a la discogràfica, Propaganda pel fet! compta amb una editorial pròpia que gestiona els drets d’autor d’un catàleg de vora 2.000 obres i una cinquantena d’autors. També en el camp musical, la cooperativa coordina una oficina de management i contractació homònima amb artistes catalans, estatals i internacional de primera línia en tots els estils i 100% compromesos com Obrint Pas, La Raíz, ZOO, Tribade, Feliu Ventura, JazzWoman, Pirat’s Sound Sistema, Auxili i molts altres a través de la qual es gestionen integralment més de 300 espectacles anuals. Des de Propaganda pel fet! també es va impulsar la construcció de la sala Stroika de Manresa i des de la seva inauguració el 2010 que la cooperativa n’és responsable de la direcció i la programació.

Propaganda pel fet! és finalment l’empresa impulsora de la seu de la Catalunya Central del projecte conjunt de la Xarxa de Cases de la Música de Catalunya, amb presència a Mataró, Girona-Salt, L’Hospitalet, Lleida i Terrassa, tot desenvolupant-hi un extens programa de formació, exhibició, creació, participació i dinamització musical a més d’encarregar-se de la direcció artística i la producció integral del Circuit Estepa Mediterrània (la secció OFF oficial de la Fira Mediterrània de Manresa, 12 edicions - ).

El 2020 Propaganda pel fet! impulsà la primera edició del Vibra Festival, que s’ha convertit aquesta segona edició prevista pel 2021 en el principal festival de música en directe de la Catalunya Central: Vibra Festival, amb la presència de més d’una dotzena d’artistes de primera línia nacional i internacional a Manresa de mitjan mes de juny a finals de juliol.