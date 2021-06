«La cultura amb una mirada crítica és l’única que importa». Aquesta és una de les conclusions a què es va arribar ahir durant la celebració dels 10 anys de l’editorial Tigre de Paper i els 25 de la discogràfica Propaganda pel Fet! Un aniversari doble que va omplir l’antiga fàbrica de l’Anònima de Manresa amb debats, exposicions, música i poesia. Els fundadors de les dues cooperatives valoraven la festa com una primera trobada en comú que pot prosperar de cara al futur.

La jornada batejada amb el nom 10+25 Cultura de la Ruptura es va iniciar amb l’obertura dels estands de llibres, música i roba de les dues cooperatives protagonistes i d’altres segells culturals. Els primers visitants passejaven per les parades i per una exposició que mostrava el recorregut històric dels homenatjats. L’arrencada de l’esdeveniment va comptar amb les notes de rumba, jazz i folk de la mà del discjòquei Txarly Brown, investigador de la rumba catalana. «Els amfitrions de la jornada són una inspiració per a tots», comentava.

La poesia va ser un altre dels eixos del programa amb el recital de la poetessa Mireia Calafell. Una cita que va aconseguir reunir gairebé una quarantena de persones a l’interior del recinte fabril. L’autora va recitar bona part dels poemes del seu últim llibre, Nosaltres, qui, que incorpora una nova relació amb la quotidianitat interpretada a través de mites clàssics. «La transmissió oral forma part del mateix procés d’escriptura», manifestava la poetessa, agraïda de poder participar en l’aniversari de les dues cooperatives.

Els organitzadors destacaven l’afluència del públic, que va omplir les cadires en la majoria d’actes. «Avui és un dia per donar valor a la feina feta al llarg d’aquests anys», posava de manifest Marc Garcés, de Tigre de Paper. L’editorial, que va néixer com un segell de petit format, ha arribat a publicar un centenar d’obres de ficció i d’assaig al llarg d’una dècada. Amb quinze anys d’avantatge, la discogràfica Propaganda pel Fet! també ha crescut amb el pas del temps amb 160 discos editats, que posen la música contestatària al centre.

«Durant aquests anys, hem viscut entrebancs, però sempre hem mirat endavant», ressaltava Litus Tenesa, de Propaganda pel Fet! Les dues cooperatives encaren el futur amb l’esperança de poder construir un projecte conjunt a la ciutat. «La idea seria sumar totes les aliances possibles i crear un espai estable per a la cultura», explicava Garcés. Malgrat l’empenta per tirar endavant el projecte, destacava que és una iniciativa incipient, «però l’objectiu és establir un centre per a la cultura compromesa al barri antic».

Un dels conceptes clau que hauria de guiar aquest propòsit el va donar el músic i activista Feliu Ventura, en una conversa coprotagonitzada per Laura Arau, coordinadora de la Fira Literal, i Alexandra Wix, del projecte cultural Malavida Music. En el debat, conduït pel periodista Roger Palà, Ventura va assenyalar: «Enlloc de parlar de cultura alternativa, s’hauria de parlar de cultura alterativa, per la capacitat de pertorbar l’estat de les coses».

La traca final de l’aniversari de l’editorial Tigre de Paper i la discogràfica Propaganda pel Fet! va ser un concert d’Ovidi 4 amb l’acompanyament de Toti Soler a la guitarra, que va repassar les cançons del darrer llibre-CD L’Ovidi se’n va a la Beckett.

L’espectacle musical va omplir ahir al vespre el recinte de l’Anònima amb gairebé tres-cents espectadors a l’espera de veure la interpretació de David Fernàndez, Borja Penalba i David Caño, els integrants de la formació catalanovalenciana que homenatja la figura d’Ovidi Montllor.

L’acte va arrencar amb la lectura d’una carta enviada pel president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en què defensava els valors de les dues cooperatives homenatjades. Després, els músics van començar a tocar algunes cançons del nou treball discogràfic, com La samarreta i Un sofà a la platja d’en Goixa.

El concert d’Ovidi4 i Toti Soler reivindica l’art compromès amb les cançons del darrer disc

l.s. manresa