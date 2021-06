Txarango estrena aquest dilluns a les plataformes digitals 'El gran ball', un disc doble d'edició limitada que recull grans èxits reversionats en col·laboració amb fins a 51 artistes, entre els quals Joan Garriga, Judit Nedderman, Zoo, Stay Homas, Amparanoia i Miki Núñez. L'àlbum es va idear com a compensació per a tots aquells que havien adquirit entrades per la gira de comiat del grup ('El gran circ', 2020) suspès degut a la pandèmia. Per això, l'edició física és limitada i no s'ha venut a botigues, sinó que es va oferir com a bescanvi d'aquella entrada a qui ho demanés i només es va vendre al seu web durant un temps limitat. El resultat, 23.500 còpies venudes que li han valgut, abans de veure la llum a plataformes, un disc d'or.

Tot i que l’edició física ja no es pot adquirir, a partir de la mitjanit de diumenge 13 de juny el disc sencer es trobarà a les plataformes digitals. Marcel i Júlia, Natxo Tarrés, El Diluvi, Joan Dausà, Alba Reche, Nil Moliner, Doctor Prats, Koers, Germà Negre, Pupil.les, Lluís Gavaldà i Ramon Mirabet són altres de les veus i bandes que han participat en el disc de comiat de Txarango. Al seu costat, el grup ha volgut "reinterpretar" alguns dels temes més emblemàtics de la seva trajectòria. Amb la gira 'El gran circ' cancel·lada el 2020, i el festival Clownia novament ajornat fins el 2022, ara resta pendent la promesa del grup de reprogramar aquell 'tour' de comiat quan es pogués tornar a fer concerts, i celebrar així "de la millor manera possible, el final del viatge".

Mentrestant, els seus seguidors poden gaudir amb la novetat que representa 'El gran ball. Txarango i família' (Halley Records, 2021), que tanca ara sí la discografia de Txarango, formada per 'Benvinguts al llarg viatge (2012), 'Som riu' (2014), 'El cor de la terra' (2017) i 'De vent i ales' (2020).