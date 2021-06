El teatre Conservatori de Manresa ha gaudit aquest dissabte del musical de MTM “Una rossa legal”. L’escola manresana té diferents grups de formació, des d’edats ben joves fins al grup d’adults, però té en els joves la seva joia particular i és tradició que cada any mostrin al públic l’espectacle de l’any. La quinzena d’actors i actrius que van pujar a l’escenari van fer tot el que va estar al seu abast per continuar tenint aquesta consideració, interpretant un musical que s una proposta enèrgica, divertida i entusiasta. És un musical per descarregar energia i per demostrar forma física, a més de les virtuts en el cant i la interpretació, on molts dels joves ja excel·leixen.

Si la protagonista d’”Una rossa legal”, l’Elle Woods, demostra a l’obra que la vida és plena d’entrebancs que es poden superar, fins i tot entrar a la prestigiosa Universitat de Harvard, els joves manresans van voler ensenyar al públic que ni la pandèmia, ni el tancament d’escoles i teatres que va comportar, no poden apagar les ganes que tenen de fer teatre, de fer musicals, d’aprendre a cantar, ballar i interpretar damunt de l’escenari i de sentir-se actors.

Pablo Testa, director de l’escola, va exposar les dificultats per mantenir viu el projecte MTM. I des de l’esperança en el futur va voler agrair la feina dels joves/alumnes, el suport dels pares i l’entusiasme per continuar ensenyant del professorat. I es va mostrar convençut que també ells podran superar els obstacles que els ha posat al davant aquest virus de la covid-19.

“Una rossa legal” és la versió que va preparar MTM de ”Legally blonde”, el musical estrenat el 2007 a Broadway, basant en la novel·la d’Amanda Brown, que també és en l’origen de la pel·lícula del mateix nom del 2001. Les lletres del musical són de Nell Benjamin i Laurence O’Keefe i el llibret de Heather Hach. La versió dels joves manresans estava previst que es pogués estrenar la tardor del 2020, però la pandèmia i les restriccions per poder fer assajos, cursos i representacions en van post-posar `la representació fins ara. Dissabte, però, el Conservatori va acollir, com és habitual en les obres del grup de joves de MTM, dues representacions amb dos elencs diferents, amb un intercanvi dels joves actors en bona part dels papers.

El públic, que va omplir bona part de la platea del Conservatori en les dues funcions, va sortir satisfet per la demostració dels joves. Van agrair amb forts aplaudiments les cançons interpretades. L’espectacle ha estat dirigit per Jordi Gener. Ariadna Guitart ha signat la coreografia, i Eli Paulet i Jofre Belles son els responsables del cant. Enguany, la situació econòmica ha fet moderar els plantejaments dels diferents grups que durant el mes de juny han estat presentant el seu treball, majoritàriament a la mateixa escola. També es va poder veure que l’escenografia, en comparació amb muntatges anteriors, havia quedat molt reduïda, però els alumnes/actors es van encarregar de preparar alguns elements per trencar amb la fredor del negre del cortinatge i de posar intensitat màxima en els balls, el cant i la interpretació per fer insignificant la mancança.

El centre MTM no és només una companyia, o una escola de diferents companyies que presenten els seus espectacles. És un centre de formació en el món del teatre musical, una petita Masia si es compara amb el món del futbol, d'on van sorgint joves que després intentaran completar la seva formació en altres centres professionalitzadors i que està aportant moltes noies i nois de Manresa i del Bages cap a aquesta disciplina artística.