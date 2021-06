«Todo este tiempo me ha dado por pensar, que llegado el momento voy a vivir de verdad». Com augura una de les seves cançons, el moment ja ha arribat i ara els Stay Homas l’estan vivint més intensament que mai. Dissabte, el grup sortit del confinament omplia l’exterior del Palau Firal en el segon cap de setmana del manresà Festival Vibra.

Van començar fa un any a la terrassa de casa amb un cubell blau d’escombraries, unes baquetes, una guitarra i algun altre estri de la llar. I, ara, els Stay Homas ja omplen escenaris de tot el país. Val a dir que els tres integrants provenen d’altres grups influents en l’àmbit català com Doctor Prats i Buhos, però el seu nou projecte ha calat entre el públic per la seva originalitat i la principal temàtica de les seves cançons: el confinament de fa un any.

Ara ja són cinc components i han incorporat instruments i micròfons. De fet, el que fa especial el grup és que els diversos integrants són multiinstrumentistes. Així, en una nit de concert, els músics passen de la trompeta al baix, de la guitarra a la bateria. En resulta una sonoritat treballada i molt variada, i combina tot tipus d’estils musicals: des del pop fins al cant coral, passant per la balada, el reggaeton i els ritmes llatins.

Les seves cançons també van variant d’idioma. De fet, en un moment del concert el grup va proposar que Manresa es convertís en una illa paradisíaca, probablement de les Açores, per presentar el seu tema en portuguès Tudo bem.

De Judit Neddermann al cubell

El grup català va sorprendre el públic manresà amb l’entrada a l’escenari de dos convidats especials ben diferents. La primera va ser Judit Neddermann, que va sortir de les bambolines per interpretar la cançó Gotta be patient. Però qui també va tenir un protagonisme sorprenent va ser el cubell blau, que ja s’ha convertit en un mític company de la banda. I és que, quan el van fer entrar a l’escenari, el públic va embogir. Un fet que el grup no va negar, irònicament, que els preocupava: «Qualsevol dia posarem el cubell, punxarem les cançons del disc i us ho passareu millor».

Un concert teatral

Al llarg de tot el concert el grup es va mostrar molt receptiu amb el públic, i li va demanar col·laboració des de la primera cançó. A més, entre tema i tema, els integrants van explotar la seva vena humorística, marca de la casa. De fet, les cançons de Stay Homas es caracteritzen per l’optimisme i el seu bon rotllo. En una època difícil com va ser la del confinament, el grup va sorgir per amenitzar les estones d’avorriment tant dels ciutadans com d’ells mateixos. És per això que entre els seus temes s’hi poden sentir frases de positivisme com «let’s enjoy this confination» i «piensa que en nada estaremos poniendo las calles de vuelta al revés».

Ara bé, conscients que no tot era de color rosa i que ells també van tenir moments de molt patiment, en van deixar constància, dissabte, amb la interpretació del tema Les merdes, que parla dels dies dolents i del penediment de no haver aprofitat el temps abans de veure’s reclòs a casa. No obstant això, les seves paraules eren totes d’agraïment cap al públic per «haver fet possible que tant vosaltres com nosaltres visquem altra vegada la música en directe i a peu dret». Després de l’últim tema del concert, The bright side, el grup va marxar de la mateixa manera que va començar: amb abraçades darrere l’escenari plenes d’il·lusió per un projecte que tot apunta que arribarà molt lluny.