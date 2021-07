Probablement el festival de Canes 2021 no podia començar les seves projeccions amb un film més escaient que el musical Annette, de Leos Carax. Des que es va suspendre la competició de l’any passat, ja se sabia que el director francès havia demanat a l’organització passar l’estrena a la d’enguany. Annette ho té tot per ser el film perfecte per inaugurar aquesta edició. Per una banda, és la pel·lícula d’un gran autor nascut al festival: des del seu debut l’any 1984 amb Chico conoce chica, tots els seus films s’han presentat i guardonat aquí, on ha anat creixent el seu prestigi i la seva fama de cineasta excèntric i genial. Per l’altra, posseeix un repartiment digne de l’exigent catifa vermella de la Croisette: l’estrella de la darrera trilogia de Star Wars, i un astut intèrpret del millor cinema d’autor, Adam Driver, obre el repartiment al costat de Marion Cotillard, diva del cinema local i guanyadora de l’Oscar amb La vida en rosa. Un cotitzat paper, el de Cotillard, que va estar a punt de ser interpretat per Rooney Mara, Michelle Williams i Kristen Stewart. I per acabar-ho de fer escaient, és una pel·lícula extraordinària: Carax desplega tot el seu poder visual en aquesta història d’amor que remet al romanticisme fatal dels seus millors films, en aquest cas, a través de la inesperada unió entre un humorista i una cantant d’ òpera a Los Angeles, que acaben tenint una filla, Annette. El destí de la petita està cridat a ser excepcional i obre les portes a que Carax desbordi el metratge d’intensitat dramàtica, especialment gràcies a la partitura del grup musical Sparks, que també signa l’argument del film. Annette no va ser concebuda inicialment com una pel·lícula, sinó com un disc dels Sparks, però quan Carax va posar una cançó del grup en el seu anterior film, Holy Motors, la banda li va fer la proposta. L’estrena espanyola en pantalla gran del film serà al festival Atlàntida Malllorca Film Fest en pocs dies i la plataforma Filmin l’emetrà durant la propera tardor.