El juliol passat, i després de no haver pogut celebrar a l’abril el tradicional Sant Jordi, el sector del llibre va proposar una diada a l’estiu. Un any després, la Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters convoquen autors i lector a la primera edició del Llibrestiu, una festa de què se celebrarà demà i que agafa el testimoni del juliol passat amb la intenció de «desestacionalitzar» els esdeveniments relacionats amb el món del llibre. Hi prendran part un centenar de llibreries del país, de quaranta poblacions, entre les quals la Parcir de Manresa i les botigues de la cadena Abacus d’Abrera, Igualada i de la capital del Bages.

Cada llibreria tindrà permès obrir fins a les 23 h i podrà dur a terme diferents activitats culturals. Dels establiments d’aquestes comarques, només la Parcir ha organitzat actes paral·lels. Antoni Daura, responsable de la llibreria manresana, explica que el Llibrestiu «vol recuperar l’esperit del passat Sant Jordi d’estiu, que va ser una bona experiència per a tot el sector». A la Parcir, diu Daura, es reuniran 11 dels autors que publica el segell: Pep Fuster, Lou Hevly, Gemma Camps, Blanca Soler, Pep Garcia, Elsa Colldeforn, Lia Montalvo, Dajalin Pérez, Albert Trullàs, Nil Bacardit, Alexandra Rivera i Violeida Sànchez.

La trobada d’autors i autores començarà a 2/4 de 9 del vespre a la plaça Lluís Companys (davant de l’establiment) per aprofitar l’espai i permetre que hi pugui haver més afluència, sempre respectant les mesures de seguretat per la pandèmia. Daura explica que «per normativa podem estar oberts fins a les 11 de la nit, però quan l’acte acabi tancarem la llibreria. Mentre duri, la gent hi podrà comprar». Al llarg de l’acte, els autors llegiran fragments dels seus llibres i podran conversar amb el públic: «L’objectiu és que vingui gent i que els nostres autors puguin parlar dels seus projectes», subratlla Daura.

La trobada s’acompanyarà de la música en directe gràcies a l’escola manresana Musilloc, que presentarà l’espectacle La tronada de les Talaies, creat amb les lletres de la novel·la Enyor de l’escriptora Violeida Sánchez, publicada a Llibres Parcir l’any 2019. Jirí Václavík (contrabaix) i David Roca (percussió) sumaran música a la narració de l’autora. «La idea és que la música no només acompanyi la meva lectura, sinó tot l’acte», remarca Sánchez.

«Serà el primer cop que ens trobem els autors de Parcir. Alguns ens coneixem, però encara no havíem coincidit en un mateix acte», remarca l’escriptora. No serà la primera vegada, però, que es podrà veure l’espectacle, ja que la setmana passada es va estrenar a Musilloc. De fet, segons Daura, «portar La tronada de les Talaies a l’aire lliure en un dia en el qual es troben autors i públic és una bona manera de donar-lo a conèixer».