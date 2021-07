La Fira Mediterrània de Manresa recupera l'activitat en la 24 edició i se celebrarà, majoritàriament, de forma presencial. L'any passat ja hi van haver espectacles amb públic i enguany la llotja professionals també tindrà espai físic al centre de la ciutat, al pati del Casino. En concret, el certamen oferirà del 14 al 17 d'octubre 64 propostes artístiques, de les quals 41 seran estrenes. També es recupera el programa d'activitats adreçades als centres educatius i els espectacles off de l'Humus, l'Estepa i la mostra de teatre amateur.

El director artístic de la Fira Mediterrània, Jordi Fosas, ha celebrat que enguany hagin pogut recuperar el volum d'activitat -l'any passat es van programar una quarantena de propostes i aquest any són més de 60-, tot i que ha deixat clar que la premissa amb la que treballen és la de la "flexibilitat". "Continua sent una edició excepcional a causa de la pandèmia i, per això, fins a l'1 de setembre no donarem a conèixer la graella definitiva per donar-nos el màxim de marge possible", ha destacat. La programació artística deixa enrere els 46 espectacles programats l'any passat i se situa en xifres del 2019, amb 65 propostes, de les quals 41 seran estrena.

L'estrena de 'Trencadís' inaugurarà el certamen

Fosas ha explicat que la programació se centra en tres grans eixos: els joves -artistes emergents que parteixen de l'arrel com a matèria primera-, mirades -d'artistes del món contemporani que incorporen la mirada d'arrel en les seves propostes- i present -centrat en el binomi educació i cultura-. De fet, l'aposta pel talent emergent es fa palesa en l'espectacle inaugural de la fira, que serà l'estrena de 'Trencadís', la primera proposta artística de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, una formació integrada per 31 joves que s'han unit per interpretar noves creacions inspirades en l'arrel tradicional catalana. Dani López signa aquesta primera creació juntament amb la cantant menorquina Anna Ferrer coma veu solista convidada. Aquesta proposta forma part del primer Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània, un programa d'acompanyament i suport als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel i la cultura popular.

Què més es podrà veure? De Tarta Relena a La Murga

Altres estrenes que es podran veure a la Mediterrània són el darrer treball del duet Tarta Relena o la proposta 'Més lloc per a la fosca', d'Elvira Prado i Carles Viarnés. Destaquen també les propostes familiars 'UllsClucs' o 'Almanac 40', la revisió del primer disc de La Murga. A la Fira també hi haurà la presentació de les darreres propostes de La gravetat de Coulomb, del primer treball en solitari de Franesc Sans o la proposta de l'acordionista Marc del Pino. De les 65 propostes artístiques incloses a la programació oficial, 34 són de música i 31 d'arts escèniques i cultura popular i associacionisme.

Pel que fa a la seva procedència, 42 són de Catalunya, 5 d'internacionals i 18 de la resta de l'Estat. Pel que fa a l'activitat professional, aquest any es recupera la presencialitat i totes les activitats tindran lloc a una nova seu ubicada en ple centre de Manresa, que tindrà com a epicentre el Pati del Casino. Tot i això, el director artístic de la fira ha avançat que bona part de la programació també es podrà seguir en línia. "Hem decidit no perdre les eines digitals que vam crear l'any passat i que van ser molt útils", ha apuntat Fosas.

El director artístic ha destacat també que aquesta serà una edició en què s'incidirà especialment en l'associacionisme de la cultura popular, un del sectors més afectats per la pandèmia. Per això, s'han organitzat un seguit d'actes com ara unes jornades per reflexionar sobre els nous reptes de l'associacionisme de la cultura popular i també tornaran a la fira les actuacions dels col·lectius de cultura popular complint amb totes les mesures previstes al Procicat.

A més, està prevista la creació de la Plaça de la Fira amb la instal·lació de diferents parades del món de la cultura popular i un escenari on tindran lloc presentacions i propostes musicals de petit format.