La Diputació de Barcelona finançarà el condicionament del subsol de les places de Santa Maria de Montserrat, que contenen les restes dels elements arquitectònics del passat medieval del Monestir. En concret, s'hi troben parts de murs de pedra o arrencades d'arcs i voltes. El projecte té un pressupost d'1,1 milions i l'obra haurà de quedar finalitzada abans del desembre de 2023. L'espai, que té una superfície d'uns 1.000 metres quadrats, un cop condicionat, s'incorporarà al recorregut del Museu de Montserrat, ja que hi té una connexió directa.

L’aportació de la Diputació de Barcelona a aquest projecte s’ha concretat en la visita que la presidenta Núria Marín ha realitzat aquest matí a Montserrat, on s’ha reunit amb el P. Abat Josep Maria Soler. En aquesta visita, Marín, que ha estat acompanyada pel diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona, Josep Tarín, ha fet un recorregut guiat pel P. Manel Gasch, majordom-administrador del Monestir, per les dependències de sota de la plaça de Santa Maria i per, d’aquesta manera, veure l’espai destinat a l’ampliació del Museu que forma part del proper conveni, així com les dependències del monestir que han comptat amb el suport de la Diputació en anys anteriors, com ara les restauracions de l’atri de la Basílica, el campanar i el claustre interior de Puig i Cadafalch o l’ampliació de l’arxiu de la Biblioteca.

La Diputació de Barcelona, que contribueix i coopera en la preservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic del conjunt de la demarcació, considera que el projecte presentat per l’Abadia de Montserrat contribueix a la conservació del patrimoni cultural i natural de la muntanya i al foment de la cultura, per la qual cosa manifesta la seva voluntat i disposició a cooperar per a fer-lo realitat.

L’avantprojecte de l’actuació, plantejada com a resultat de les obres de reforç estructural i remodelació de les places de Santa Maria, inclòs en el conveni entre l’Abadia de Montserrat i la Diputació de Barcelona, per a l’atorgament de la subvenció directa d’aquesta -que se signarà properament-, té un pressupost d’1.149.914 € (21% d’IVA inclòs) i preveu desplegar-lo en tres fases:

Fase 1. Redacció del projecte i treballs d’instal·lacions: 2021

Fase 2. Construcció de l’ampliació del museu: 2022

Fase 3. Acabats de l’ampliació del museu: 2023

Aquesta nova col·laboració entre l’Abadia de Montserrat i la Diputació de Barcelona se suma a les realitzades anteriorment, com per exemple la restauració de l’atri de la Basílica de Santa Maria i del claustre neoromànic del Monestir (2019), l’ampliació de l’arxiu i la rehabilitació del campanar (2015), la restauració de l’església del Monestir de Santa Cecília per acollir l’Espai d’Art Sean Scully (2013) o la rehabilitació de l’hostatgeria del Monestir (2011).