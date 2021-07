El festival que va néixer en pandèmia, amb un model que ha funcionat –públic assegut, distància i mascareta– i en un espai ple de possibilitats, l’exterior del Palau Firal, té camp per córrer. És el que ahir Dani Castellano, director de Casa de la Música de Manresa, i Anna Crespo, regidora de Cultura, van apuntar en el balanç de la segona edició. Un model «molt sòlid» per a una època de pandèmia però que, pensant en una tercera edició, podria canviar. I una de les possibilitats seria reconvertir el Vibra en un «festival mitjà», amb un «cap de setmana fort» sense renunciar a oferir, també, un cicle de concerts que, per horari, per exemple, «han portat molt públic familiar al certamen», explicava ahir Castellano: «No ens agradaria renunciar-hi».

Tot dependrà de la situació epidemiològica, que determinarà «aforament i format» per a la que serà, l’estiu que ve, la tercera edició del festival. Ara, van explicar els promotors del certamen, toca «revisar-ho tot: espai, horaris, format...». I esperar. De moment, aquest segon Vibra ha rebut 4.500 persones –1.500 més que l’any de debut– i el buidatge de dades dels assistents explica que el 55 % del públic que ha assistit al festival és de la Catalunya Central i, d’aquest, el 25% de Manresa; la resta, el 42% del Principat i el 3% de l’Estat espanyol. «Que més del 40% del públic sigui de fora de la Catalunya Central, una dada que ja intuíem l’any passat, explica la potència del Vibra», remarcava Castellano. I apuntalaria la idea que un festival de música concentrat en dos dies amb un cartell potent podria ser viable en el futur. «El que tenim clar és el festival que hem fet té demanda» en un moment com aquest en què, va apuntar Castellano, «Manresa no ha reculat quant a oferta cultural, el que demostra que te estructures i equips de treball sòlids, un potent teixit cultural». I si ha funcionat, com va subratllar Crespo, és perquè, a banda de la logística per complir totes les mesures sanitàries, «el públic ha actuat amb conscienciació i civisme».

El Vibra Festival, que ha tingut la col·laboració de 25 voluntaris, es va tancar el dissabte passat amb Lágrimas de Sangre i Senyor Oca. Han estat cinc setmanes i vuit nits de concerts, tres de les quals amb entrades exhaurides: Zoo i Maria Türme; Oques Grasses i Maluks i Stay Homas, i dos concerts més, Ana Tijoux i Ladilla Russa + Los Valientes, suspesos per la covid i ajornats a la tardor per actuar a la Stroika..., si és possible: «Si no, buscarem alternatives, com portem fent des de l’inici de la pandèmia», explicava Castellano. El balanç és, però, més que satisfactori per a un certamen que ha combinat artistes consagrats i emergents, i que va néixer el juny del 2020 «per reactivar el sector cultural».