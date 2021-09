El compositor i pianista Manel Camp (Manresa, 1947) va posar la banda sonora a la Festa Major de Manresa en un concert, dilluns al vespre, que va exhaurir els tres centenars d’entrades disponibles al parc de Can Font i que també va atreure espectadors al terraplè fora del recinte acotat, alguns dels quals anaven ben proveïts amb cadires. Amb les vistes de Montserrat al fons, a l’hora del castell de focs es van veure (i sentir) els esclats de colors darrere l’escenari, i van emmarcar una peça ben festiva, la Suite de primavera que el Manel Camp Quartet va tocar acompanyat de la Cobla Ciutat de Manresa. En aquest punt, encara quedava l’emoció de La meva petita terra per acabar de delectar el públic. I ho va fer amb tots els convidats de luxe d’aquesta nova cita del cicle de celebració dels 75 anys del manresà a dalt de l’escenari.

Camp va oferir un recorregut per la seva trajectòria musical que no va poder amagar la seva manresanitat, i hi va incloure peces d’altra autoria, que va amarar del seu llenguatge eminentment jazzístic. Una selecció festiva que cronològicament va anar de Minorisa, dels seus inicis amb Fusioon, a Corren, de Gossos. Talment com ja va documentar el malaguanyat Joan Soler en el seu treball audiovisual De Fusioon a Gossos, del 2009.

Aquesta banda sonora per a la Festa Major de Manresa, Camp la va voler interpretar en directe acompanyat d’uns músics excepcionals, «amics amb els quals he treballat durant anys». L’arrencada va exhibir la complicitat amb el percussionista manresà Santi Arisa, amb qui van tocar la Minorisa de Fusioon, grup en què tots dos van començar. El Trio Manel Camp, que completen el seu germà Jordi al baix i Lluís Ribalta a la bateria, va interpretar tres peces: Cul de sac acompanyat de Joan Garrobé (guitarra clàssica), Sector terciari, de Kitflus, amb el guitarrista Max Sunyer, de Pegasus; i La nit de Sant Joan, amb el tenora Jordi Molina. I el trio, que va estar en actiu als anys 80, va donar pas al Manel Camp Quartet (amb la trompeta de Matthew Simon, el contrabaix d’Horacio Fumero i altre cop Ribalta), que va oferir Tangram (premi jazz de la crítica de l’Enderrock del 2010), Pas a Pas, Envoltats de boira amb el guitarrista Toni Xuclà, i Rosebud (publicada en un número dedicat a Orson Welles de Quaderns de Taller), que va sonar de forma inusual amb el violí jazz d’Oriol Saña.

El violí jazz també es va incorporar a M’apunto a tu, d’Els Convidats, que feia deu anys que no tocaven plegats i que arran de la proposta de Camp faran un concert el proper 18 de setembre al Kursaal. I ja es va donar pas a la icònica Corren, amb els cinc Gossos a l’escenari, a la festa del castell de focs amb la Cobla Ciutat de Manresa i a l’esclat final amb un escenari a vessar. Moltes complicitats musicals per a fer vibrar.