Ja ho van avisar un mes abans que comencés la pandèmia quan els tres cineastes manresans Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras van ser rebuts a l’ajuntament: l’estatueta que acreditava que el seu film 7 raons per fugir havia obtingut el Premi Especial del Públic 2019 a la millor pel·lícula en la 12a edició dels Premis Gaudí, es quedaria a casa. I ho faria de manera permanent en un lloc d’especial significat per a ells: La Plana de l’Om, seu de la programació de CineClub Manresa, l’entitat on es van iniciar com a cinèfils i com a cineastes. Un any i mig després de la declaració d’intencions, el guardó llueix en una vitrina situada a l’entrada de la sala. L’acte de cessió, ahir, es va emmarcar en la inauguració de l’exposició Cineclubisme: El públic s’organitza, una mostra que homenatja la tasca cultural dels Cineclubs del país al llarg de quatre dècades. L’exposició, produïda per la Filmoteca de Catalunya i la Federació Catalana de Cineclubs i comissariada per Juan Manuel García Ferrer, està organitzada per Cineclub Manresa, amb el suport de l’Ajuntament, i s’inclou en el programa Manresa i Acció! que commemora enguany els 125 anys de cinema a Manresa i els 60 anys de la filmació de la pel·lícula Plácido, de Luís García Berlanga, a la capital del Bages. Precisament, a la mostra, visitable fins al 10 d’octubre, es pot veure la carta que CineClub Manresa va enviar a Berlanga agraint la sessió organitzada durant el rodatge del film a la ciutat així com la resposta del director.

Amb l’assistència de Soler, Quinto i Torras, la regidora de Cultura, Anna Crespo, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i la presidenta de la Federació Catalana de Cineclubs, Emma Fernández (en la seva estrena pública), l’acte va començar a l’entrada de la Plana, on es va congregar el públic, entre el qual, molts dels socis de CineClub Manresa. Soler, en nom dels tres socis de projecte, va recordar com, en la presentació del film en una sessió de l’entitat, van explicar que si guanyaven, el premi el dedicarien a Manresa i al Cineclub: «El que és del públic torna al públic». I així ha estat.