El 18 de febrer de 1991 el santjoanenc Pep Callau actuava per primera vegada. Jordi Pesarrodona li va dir que necessitava gent per omplir en un show a l'Ametlla de Mar. "Vaig marxar d'allà desitjant que em tornessin a trucar", explica. 30 anys després, Callau és un dels showmans més coneguts del país. Per celebrar l'efemèride i després de la reiterada insistència del màxim responsable de l'associació manresana del Galliner, Joan Morros, Callau farà el seu primer espectacle de sala. Serà el divendres vinent, 8 d'octubre al teatre Conservatori de Manresa. "Serà un experiment sensorial", recalca l'artista que estarà acompanyat d'algunes de les persones amb les quals ha compartit escenari al llarg dels anys.

Sota el títol de 'Trajectes', l'espectacle arriba divendres vinent al Conservatori de Manresa. Serà a les 8 del vespre i, segons el mateix Callau, les 300 persones que hi podran assistir amb les limitacions d'aforament actual "seran protagonistes".

Amb l'espectacle, ha explicat Callau en la roda de premsa de presentació de la proposta, la primera amb ell de protagonista que es farà en un recinte tancat, busca posar l'experiència de 30 anys de professió "al servei de qui m'ha vist sempre al carrer".

"Serà un espectacle viu, posarem el Conservatori cap avall, serà una sala de festes, una discoteca, una plaça de poble, una festa del confeti", avança, sense voler entrar en detall per no desvetllar les "sorpreses". I no ho farà sol, l'acompanyaran tres músics, ja que hi haurà música en directe, i deu companys de professió que l'han acompanyat al llarg d'aquests anys. També hi seran un grup d'alumnes del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural del Guillem Catà, on ha impartit classes.

Un repàs a la seva trajectòria

Amb l'espectacle, ha aprofundit Callau, vol "despullar" el personatge. "Tot i que no m'ha faltat feina, aquests anys tampoc ha estat tot flors i violes", ha explicat, tot afegint que es podran conèixer des "d'anècdotes" a aquests "moments més difícils". "Seran alts i baixos d'emocions", ha assegurat. "Vull que la gent marxi amb un somriure, un regust de festa, però que la sacsejada sigui més profunda", ha dit.

La intenció de Callau, però, és que l'espectacle no comenci i acabi a Manresa i que, després del Conservatori, pugui repetir-lo en altres teatres.