La pandèmia no va perdonar a ningú però la recuperació de bona part de la normalitat a l’activitat escènica comença a traslladar-se a les graelles de les programacions. És el cas de Manresa Teatre Musical (MTM) que, aquest diumenge, posarà en escena dos musicals a la sala Jordi Fàbregas de la Fàbrica Vella de Sallent: Felins i Divins, una versió de Cats; i Talent al convent, una adaptació al català de Sister Act. Les dues obres s’havien d’estrenar el juny del 2020, però la covid va alterar el ritme dels assajos i no es van poder presentar fins el passat juny a l’espai escènic de la mateixa escola, davant d’un públic reduït. Ara, a més de Sallent, els dos musicals també viatjaran properament a La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada i a l’Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles. MTM tornarà a un teatre després de la representació al Conservatori, també el juny passat, del musical Una rossa legal, a càrrec els joves alumnes més veterans de l’escola.

«Felins i Divins»

Felins i Divins anirà a càrrec del grup de joves de l’escola d’arts escèniques. Un total de 24 nois i noies donaran vida als Gats Gelicals, ballant i cantant en directe. El muntatge original, Cats, es va estrenar al West End de Londres el 1981, on es va representar durant més de vint anys. Aquesta versió reduïda, d’una hora de durada, ha estat dirigida per Pablo Testa Grosbaum (director de l’escola), coreografiada per Ariadna Guitart Pujol i amb la direcció vocal d’Agustí Salvador, Jofre Bellés i Eli Paulet. El guió adaptat és de Sílvia Santamaria.

Cats ha estat traduït a més de vint idiomes i representat per tot el món. Compost per Andrew Lloyd Webber, el musical es basa en diferents poemes de T.S. Eliot. Explica una trobada de gats que es reuneixen al voltant del seu cap de tribu per escollir qui d’entre ells s’ha guanyat el dret a passar a una vida millor. A Sallent es posarà en escena a les 12 de migdia.

«Talent al convent»

D’altra banda, el grup d’adults representarà l’obra Talent al convent. Una vintena d’actors i actrius donaran vida a les monges d’un convent revolucionat per l’arribada d’una cantant de cabaret. L’artista fuig del seu exnòvio perquè vol matar-la. En destaquen, de manera especial, els números musicals carregats d’energia i bon humor. Sister Act va néixer com a pel·lícula musical, el 1992, protagonitzada per Whoopi Goldberg. Vint anys més tard, va inspirar un musical amb el mateix nom. Jordi Gener ha dirigit aquesta adaptació d’MTM, d’una hora i mitja de durada, i ha comptat amb Pablo Testa Grosbaum i Agustí Salvador a la direcció coreogràfica i vocal, respectivament. El guió adaptat el signa Sílvia Sanfeliu. Talent al convent es representarà a la Fàbrica Vella, a les 6 de la tarda. Les entrades ja estan a la venda (fabricavella.sallent.cat/).