El Tocats de Lletra inicia la segona setmana de programació amb actes poètics que inclouran debats sobre feminisme, homenatges a grans autors i activitats adreçades al públic jove. La conversa amb l'escriptora, activista per la igualtat i diputada al Parlament de Catalunya Jenn Díaz, l'exploració de l'obra de l'escriptor berguedà Jordi Cussà o el taller per aprendre a compartir l'afició per la lectura a través de YouTube són algunes de les propostes que se celebraran a Manresa durant els pròxims dies amb el compromís d'omplir els espais escènics de cultura.

L'escriptora, activista per la igualtat i diputada al Parlament de Catalunya Jenn Díaz donarà el tret de sortida a l'agenda d'activitats d'aquesta setmana amb una conferència que girarà entorn el paper de la dona en les lletres i la política. Literatura, dona i política (25 d'octubre, 20h, Espai Plana de l'Om) és el títol de la conversa literària que protagonitzarà una autora que es va donar a conèixer com a narradora l'any 2011 amb la novel·la Belfondo i que l'any 2020 va publicar l'assaig Dona i poder. La proposta s'emmarca en la programació de Pessics de Lletra.

Seguidament, el certamen organitza un club de lectura de poesia (26 d'octubre, 19h, biblioteca Ateneu Les Bases) a càrrec de la poeta Anna García Garay. L'autora convidada ha publicat Assassins de margarides (premi Joan Llacuna 2011) i Els mots encreuats (premi de poesia de Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater 2012). Amb Dietari del buit, el seu tercer recull, va guanyar el premi Màrius Torres 2019. Durant l'acte, es parlarà sobre aquest buit i el diàleg que l'escriptora estableix amb un cos en constant metamorfosi.

La segona setmana del festival també donarà espai als homenatges a grans autors. Tot reivindicant Jordi Cussà (27 d'octubre, 19h, Òmnium Manresa) és l'acte que s'ha programat per retre homenatge al llegat literari de l'escriptor berguedà, que va morir el passat 11 de juny. La conversa entre els literats Llorenç Capdevila i Matthew Tree indagarà l'obra extensa i personal de Cussà. En l'edició d'enguany, no només es recordaran les grans figures literàries, sinó també el fruit de les seves obres. Amb motiu del cinquantè aniversari de la publicació de Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés, se'l recordarà llegint-ne alguns poemes i conversant amb la poeta valenciana Teresa Pascual a Festa Estellés (28 d'octubre, 20h, Òmnium Manresa).

Si una tarda un surt cansat de fer feina i plou (28 d'octubre, 19h, Biblioteca Ateneu Les Bases) és un vers de Miquel Bauçà (Una bella història, 1962) i també és el títol de la peça amb què Maria Sevilla elaborarà una acció de poesia sonora. Per motius d'agenda, Joan Martínez no la podrà acompanyar, tal com estava previst. L'artista jugarà amb el doble sentit de 'Miss Interpretation' (que vol dir Miss Interpretació, però, també, malentès). L'acció es dividirà en dues parts: una primera centrada en el llenguatge (en què es llegiran textos propis i, també, textos de Carles Riba, Maria-Mercè Marçal, Joan Brossa, Jacques Derrida...) i una segona part, en què es llegiran poemes propis de crítica al treball assalariat.

Amb la voluntat de captivar el públic més jove, el dijous arribarà Booktubers: influencers literaris (28 d'octubre, 18h, Biblioteca Ateneu Les Bases), un taller introductori sobre els joves entusiastes que comparteixen l'afició per la lectura a través de YouTube. Mixa, una de les 'booktubers' de referència a Catalunya, explicarà els aspectes tècnics i creatius per sumar-se a aquest nou fenomen vinculat a la literatura. L'acte també es podrà seguir a través del canal de YouTube de Manresa Cultura.

La traca final del Tocats arribarà el divendres amb l'espectacle Serem tan fràgils que farem molta nosa (29 d'octubre, 20h, Sala Petita del teatre Kursaal), el recital de cloenda que comptarà amb les poetes Maria Callís, Teresa Colom, Sònia Moya i Blanca Llum Vidal, acompanyades per la música de Laura Andrés i sota la direcció d'Ivan Padilla. El cap de setmana, però, encara portarà més propostes culturals a la ciutat. La reflexió sobre la fragilitat amb l'actor Jordi Boixaderas i el músic Miquel Jordà, la conversa amb l'escriptor Josep Vallverdú i el Cercatasques Poètic clouran el certamen.