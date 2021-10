El cantant britànic Ed Sheeran ha publicat aquest divendres el seu quart disc en solitari, Equals (=), d'un repertori que ja compta amb Plus (+), Multiply (x) i Divide (÷ ). El compositor ha sorprès els seus seguidors amb un estil molt diferent dels discos que havia presentat fins ara. Fresc, mogut i amb poques balades, així es defineix la seva última obra. "Aquest és el millor disc que he fet", deia Sheeran aquest dijous, hores abans que Equals sortís a la llum.

Ed Sheeran torna fusionant estils i abandonant la seva tradicional línia de guitarra, veu i looper, un instrument que li permet reproduir gravacions fetes durant les mateixes cançons. Encara que ha enganxat a molts per sorpresa, el seu nou perfil ja es podia intuir en dos dels tres singles que ha avançat el britànic, Bad Habits i Shivers. Les dues cançons han sorprès els fans de l'artista per tenir una melodia, ritme i estètica, tant en els vídeos com en les mateixes cançons, molt diferenciats de l'estil musical que caracteritza el so de britànic.

El nou disc a més, presenta un ... molt personal. El cantant fa referència a la seva dona, Cherry Seaborn i a la seva filla Lyra Antarctica Seaborn Sheeran a diverses de les cançons, com ara Snadman, First Times i The Joker and the Queen. Cal recordar que, el compositor torna al panorama musical després de la publicació de No. 6 Collaborations Project, un disc ple de col·laboracions amb altres cantants que va publicar el 2019 abans de retirar-se del panorama musical temporalment per dedicar-se a la seva filla acabada de néixer.

Dos anys més tard, Sheeran torna a l'escena amb un treball que conté 14 temes i amb el qual ha assegurat en diverses entrevistes "que és el millor que ha fet fins ara".

Ed Sheeran és conegut per ser un dels compositors més poètics del panorama musical actual. Entre les cançons més conegudes de l'artista es troben Shape of you, Photograph, Thinking out loud. Al seu repertori d'èxits també s'hi afegeix Perfect, una de les cançons més reproduïdes arreu del món el 2017 i amb la qual va versionar en forma de duet amb Beyoncé.