Miquel Vilardell Tarrés és un dels grans noms de la medicina del nostre país. Fill del metge Miquel Vilardell Picas i de Maria Tarrés Moratones va néixer a Borredà, població on se sent sentimentalment lligat, i ha dut a terme la seva tasca professional a Barcelona. Aquí ha exercit, ha estat reconegut com a metge, i ha tingut un paper important amb càrrecs tant en institucions i al davant de grups de treball mèdic.

Miquel Vilardell ha fet els 75 anys. És un internista, una especialitat que atorga als professionals mèdic una visió força general sobre el funcionament del nostre cos. En un repàs biogràfic ràpid es pot destacar que ha estat catedràtic de Medicina Interna a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ha presidit les societats catalana i espanyola de medicina interna i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. També ha coordinat el conegut com a informe Vilardell sobre la sostenibilitat del sistema sanitari català. El 2015 és president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (CASOST) del Govern de la Generalitat.

El 1969 es llicencià en medicina a la Universitat de Barcelona, on es doctorà el 1979. El 1988 fou nomenat cap del Servei de Medicina Interna (reumatologia i geriatria) a l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón i el 1992 catedràtic de medicina interna de la Universitat Autònoma de Barcelona. De 1991 a 1997 fou vicedegà i de 1997 a 2001 degà de la Facultat de Medicina de la UAB. Acumula moltes distincions, com la medalla Narcís Monturiol, Vilardell, als seus 75 anys, es manté actiu. Aquest mateix mes de novembre un reportatge a El Periódico explicava la seva vinculació diària amb dos dels seus deixebles, els doctors Ángel Charte i Jordi Robert, amb qui comparteix, al minut, les problemàtiques mèdiques. Entre les quals aquest virus, covid-19, que ens ha acompanyat els darrers anys. Vilardell és dels que creu que calen més professionals i més mitjans a la sanitat pública catalana.