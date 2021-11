Pell, ossos, filferros fins i gruixuts i, fins i tot, naturalesa morta. Són alguns dels materials utilitzats en la primera exposició en solitari de Marian Brea (Barcelona, 1995) que, sota el títol TRAN-QUI-LA, busca l’impacte i la connexió amb l’espectador. Una exposició gratuïta que es pot visitar fins al 4 de desembre i que la mateixa creadora catalana defineix com «un estat d’observació», en què els elements exposats «agonitzen alhora que ens fan companyia» i en la qual es percep la sensibilitat artística de la creadora.

Amb aquesta mostra, que no deixa indiferent l’espectador, Brea acaba un període artístic de prop de dos anys i en què l’espectador troba una compartició a l’obra amb denominacions com «subjecte», «plec», «dissecció»...

El lloc triat per exhibir la col·lecció, composta per escultures de metall i vidre, dibuixos sobre paper o pintures de lleixiu sobre tela, és el marc perfecte per a la singularitat de l’obra: es tracta de La Cera 13, espai de creació autogestionat que es troba en ple barri del Raval de Barcelona, un dels barris més dinàmics de la ciutat i on es combinen bars bohemis, botigues de disseny i tota mena d’art.

Guardonada

Amb la seva exposició TRAN-QUI-LA, Marian Brea continua amb la seva imparable trajectòria ascendent, reflex de la seva gran capacitat emprenedora i artística. De fet, ja ha sigut guardonada amb un Ei! Prize en Disseny Interactiu per l’escola universitària de disseny i enginyeria Elisava i fins i tot s’ha atrevit amb el món de la moda. I és l’autora del projecte Lycaon, una col·lecció de peces de roba reciclada i tunejada amb diferents tècniques.

Marian Brea García és graduada en Enginyeria de Disseny Industrial per Elisava / Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona des del 2017 i des del 2018 també compta amb un Màster en Direcció d’Art per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. A més, Brea ha estudiat Belles Arts a la Universitat de Barcelona i el 2019 va estudiar a l’École Nationale Supérieure d’Art de Llemotges. Addicionalment, compta amb experiència com a directora artística en la indústria cinematogràfica i publicitària.