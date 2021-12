La celebració dels 125 anys de l’arribada del cinema a Manresa es va cloure ahir omplint pràcticament la platea del Teatre Conservatori, el mateix escenari on fa més d’un segle els espectadors van poder veure les primeres imatges en moviment, entre elles la vista d’un carrer de Londres o l’arribada d’un tren a l’estació. Era el 27 de desembre del 1896, com ahir, i era la primera projecció pública. Ahir, en canvi, el públic que va assistir a la cloenda d’una efemèride celebrada al llarg de l’any conjuntament amb el 60è aniversari del rodatge de Plácido, va poder aplaudir la projecció de 14 curts de Segundo de Chomón rodats entre 1905 i 1913, amb la música en directe creada expressament (de la reinterpretació de temes populars a notes més jazzístiques) per set pianistes bagencs: Benjamí Santacana, Mateu Peramiquel, Anna Puigmartí, Xavier Ricarte, David Martell, Berta Sala i Marc Pusó.