El Quinto Carajillo avançava divendres el segon senzill que formarà part del nou àlbum que la banda santjoanenca publicarà a principi d’aquest any. Ara, una cançó que recull a la perfecció l’essència del grup, exponent de la rumba contemporània, s’afegeix al primer senzill, La abuela Lola, que donarà nom al disc editat pel segell de Cases de la Música. Un nou treball discogràfic que estarà format per 12 cançons que reflectiran la fusió, la diversitat i l’esperit festiu dels santjoanencs. Guanyadors del concurs Shout & Play a la Razzmatazz de Barcelona el 2017, el 2019 obtenen dues beques del programa de Cases de la Música per enregistrar una càpsula audiovisual i actuar en la Mediterrània. El 2020 els premien per la producció de directes. Al llarg del 2018 i 2019, la banda fa més de 60 concerts per Catalunya, i el 2021, una gira de 20 actuacions que tanquen amb Buhos a la Festa Major de Manresa.