El Teatre de l’Aurora obrirà la programació del primer semestre de l’any amb l’obra Cadires, el darrer projecte escènic de l’artesenca Mont Plans (darrer Premi Cultura Regió7) que va estrenar al Festival LOLA d’Esparreguera el passat setembre. Amb Oriol Genís a escena i la direcció d’Albert Arribas, Cadires, que es podrà veure els dies 14, 15 i 16 de gener, és una reflexió sobre la vellesa i el pas del temps. També, un homenatge a l’ofici del teatre. L’equipament igualadí proposa fins al maig 9 muntatges d’arts escèniques amb especial atenció als espectacles en reconeixement a la gent gran. Així mateix, torna el Cicle Música de Primera Fila amb 8 concerts de cambra i de jazz i es recupera el Cicle de Teatre Amateur amb dues propostes.

Després de Cadires, l’Aurora posarà en escena Iaia (28, 29 i 30 de gener), un dels espectacles més rodons i sorprenents de la passada Fira Mediterrània de Manresa que entra al menjador de casa de les iaies dels membres de la companyia Mambo Project per reconstruir i reviure els seus records. L’actriu bagenca Magda Puig portarà a l’Aurora l’obra d’autoria pròpia Me & Magdalena (4, 5 i 6 de febrer), un espectacle íntim per a només 16 espectadors que planteja com és conèixer els avis que van morir abans del teu naixement. Completa el circuit d’espectacles en homenatge a la gent gran l’obra El gegant del Pi (6, 7 i 8 de maig), un monòleg d’autoficció escrit, dirigit i interpretat pel conegut actor Pau Vinyals que, com diu ell mateix, «parla del feixisme que irremeiablement portem dins» i que planteja una pregunta inquietant: Què passa quan descobreixes que el teu avi, a qui tant estimes, era franquista?.

Tornaran a l’Aurora l’exitós i divertit muntatge Calma! de Guillem Albà (4, 5 i 6 de març) i els valencians Pérez&Disla amb La sort (25 i 26 de març), un espectacle sincer i emotiu, narrat en primera persona, sobre una adopció homoparental. La dansa tindrà com a protagonista Claire Ducreux amb Refugiada poètica (18, 19 i 20 de febrer), un captivador espectacle per a tots els públics de gran bellesa visual.

La programació també inclourà el musical Elles (11 i 12 de març), la historia del descobriment de la vida de les avantpassades de la protagonista: les dones de la seva família. Amb Mònica Vives i Foix a escena i la direcció musical i piano de Txema Riera, Elles el signen l’igualadí Josep M. Ribaudí Kabrota i la manresana Sílvia Sanfeliu. Finalment, abans d’arribar a la cartellera barcelonina, actuaran a l’Aurora Els Pirates Teatre amb Els secundaris (20, 21 i 22 de maig), un homenatge als actors i actrius que no es recorden, protagonitzat pels coneguts Laura Aubert i Bernat Cot.

El Cicle de Teatre Amateur torna en la nova programació La programació del Teatre de l’Aurora, que enguany celebrarà 25 anys, tancarà amb dues propostes del Cicle de Teatre Amateur. El Crèdit (28 i 29 de maig), una comèdia sobre l’economia, la crisi, la desesperació i la fragilitat de les relacions humanes amb el Grup de teatre La Brillante de Castellolí i Monólogos de la vagina (4 i 5 de juny), una comèdia trencadora i feminista d’Eve Ensler, amb onze actrius a l’escenari a càrrec de l’Escola de Teatre Musical del Casino de Calaf. L’abonament per a la nova programació ofereix 4 espectacles per 44 euros amb un 33% de descompte. Es pot adquirir fins el 12 de març a www.teatreaurora.cat o al 93 805 00 75 (feiners)