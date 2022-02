Chanel Terrero ja té la vista posada en el festival d'Eurovisió 2022 després de la seva victòria en el Benidorm Fest. Tan sols uns minuts després d’alçar-se amb el Micròfon de Bronze, l’artista va deixar clar que pensa donar-ho tot en el certamen europeu. «Prometo oferir un xou per quedar primera. Anem a rebentar-ho, us ho prometo», va assegurar la intèrpret olesana de ‘SloMo’, que té entre els seus plans una gira europea per promocionar la seva candidatura.

La primera parada confirmada d’aquesta gira és Portugal. L’RTP ha convidat Chanel perquè actuï en el Festival da Canção 2022, la seva preselecció eurovisiva. Serà una cita molt especial, ja que coincideix amb el 65 aniversari de la televisió pública portuguesa, tal com informa RTVE en un comunicat. L'actriu i ballarina viatjarà fins al país veí el pròxim 7 de març per actuar en la segona semifinal de l’esdeveniment esmentat. La primera semifinal s’emetrà dos dies abans, el 5 de març, mentre que la gala final tindrà lloc el dissabte 12 de març als estudis d’RTP. Un total de 20 artistes competeixen aquest any en el Festival da Canção 2022, dels quals 10 aconseguiran una plaça a la gala decisiva. El sistema de votació segueix el model d’altres anys: un jurat professional decidirà la meitat de la puntuació, mentre que l’altra meitat recaurà en el vot popular. Chanel té tres mesos per donar a conèixer i posar a ballar tot Europa amb el seu ‘SloMo’, la proposta preferida pel jurat del Benidorm Fest que també va obtenir una part del suport del públic, va ocupar la segona posició del jurat demoscòpic i la tercera del televot. Una legítima però polèmica victòria que ha desembocat en una onada d’atacs cap a l’artista, que també ha rebut nombrosos missatges de suport per part de persones anònimes i conegudes, com la de la tiktoker manresana Nadine Romero.