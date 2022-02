La tiktoker Nadine Romero ha saltat en defensa de Chanel, l'olesana que representarà Espanya al festival d'Eurovisió 2022, després de la pluja de crítiques que ha rebut la cantant arran de la seva victòria al Benidorm Fest.

En un vídeo penjat al seu perfil de Tiktok, que ja compta amb més de 91.000 seguidors, la manresana s'ha manifestat en contra de totes aquelles persones que rebutgen la candidatura escollida per RTVE per a representar l'Estat a la gran final d'Eurovisió que se celebrarà el 14 de maig a Torí.

"Jo sóc ella i estic rebent tot aquest hate (odi) i ja no voldria anar a representar ningú d'Espanya" ha declarat amb contundència Romero en resposta a tots els comentaris que ha escoltat dir de gent que assegura no sentir-se representada per la cançó de l'artista d'Olesa.

La manresana també ha volgut expressar la seva opinió en aquest clip on comenta que ella sí que s'hi sent representada amb el tema, no només perquè comparteix la faceta de ballarina amb l'artista d'Olesa, sinó per molts altres factors: "No és la cançó en si: és el xou, és el que saps fer, és el que volem mostrar" ha justificat afegint que és el moment que Espanya ensenyi quelcom "explosiu i creatiu".

"Entenc que qui hagi pagat perquè un altre concursant guanyés estigui indignat, però no podeu deixar de costat que (Chanel) és una gran artista i farà un xou increïble a Eurovisió" ha finalitzat.

El clip ja compta amb més de 17.000 visualitzacions i un centenar de comentaris, on convergeix l'opinió d'aquells qui estan d'acord amb la tiktoker i qui continua criticant la decisió del jurat professional i pensa que SloMo no és el tema més adient per dur al certamen eurovisiu.

Romero no ha estat l'única que ha donat suport a la figura de Chanel. Veïns del municipi del Baix Llobregat ja han expressat sentir-se orgullosos després de conèixer la notícia de la victòria de l'olesana.