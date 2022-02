És un primer pla impactant del polifacètic Joel Joan caracteritzat de Frankenstein. Talment com si estigués «endimoniat», un instant de màgia escènica d’una intensa força expressiva que Joan Orriols va atrapar amb la càmera des del seu espai a l’amfiteatre on segueix des de fa anys les funcions del Kursaal. La imatge llueix des d’ahir a la sala d’exposicions de l’Espai Plana de l’Om juntament amb les altres 69 que 14 fotògrafs han cedit per a la mostra 15 anys de Kursaal en fotografies.

«M’agrada fixar-me en el rostre, en l’expressió dels intèrprets», va revelar Orriols durant l’acte d’obertura de l’exposició, que es pot veure fins al 18 de febrer (cada dia, excepte els dilluns, de 17.30 a 20.30 h), amb entrada gratuïta. Catorze retratistes, entre els quals mitja dotzena de Regió7, presenten cinc records fets imatge i el conjunt de 70 fotografies és una mirada eclèctica a l’activitat d’un dels grans actius culturals de la Catalunya Central. «Impossible triar-ne cinc!», exclamava somrient Josep Comellas davant del seu repòquer particular. Seves són les instantànies més antigues, dues mirades a la façana del teatre i el detall d’un fanal que va realitzar el 2008, just en el primer aniversari de la reobertura. Fotògraf oficial d’El Club de la Cançó, el manresà explicava que quan assisteix a un espectacle «el primer en què em fixo és en la llum i la perspectiva». En la selecció de cinc fotografies també n’hi ha una del concert del grup Coses de fa tres anys amb l’enyorat Jordi Fàbregas a l’escenari. A més dels esmentats, la llista de fotògrafs la formen Aina Font, Sussi Garcia, Àlex Gómez, Jordi Preñanosa, Àngel Oliveras, Genís Sáez i sis reporters gràfics que durant una dècada i mitja han cobert l’activitat del Kursaal per Regió7: Mireia Arso, Oscar Bayona, Salvador Redó, Alex Guerrero, Jordi Biel i Marta Pich. D’aquesta darrera és un passatge d’una de les funcions de La Gran Ilusión que va fer el Mago Pop l’abril del 2017: «Va ser el primer cop que em va deixar fer fotos», recordava Pich, avui dia l’única a qui el reconegut il·lusionista permet disparar durant els seus espectacles. «Cada autor ha tingut tota la llibertat per fer la seva tria, i això ens ofereix un repertori molt variat», va indicar Jordi Basomba, gerent del teatre. «Quan ens van fer l’encàrrec, vaig pensar: què recordo del Kursaal?», va apuntar Mireia Arso, responsable de fotografia d’aquest diari: «Em van venir al cap el primer concert de la Rosario, el del Serrat, la lectura del manifest del sector cultural afectat per la covid...». Una efemèride abans d’arribar al centenari del teatre L’exposició que va obrir portes ahir a l’Espai Plana de l’Om de Manresa és el punt de partida de la celebració del 15è aniversari, el darrer número rodó abans que, el 2027, es compleixin no només dues dècades des de la reobertura del teatre el febrer del 2007, sinó 100 anys de l’estrena de l’edifici original, que els anys 80 va caure en l’oblit. Des d’ara i fins a les festes de la Llum, el teatre ofereix una programació extensa i variada, en la qual destaca la gala de circ que servirà per commemorar el 15è aniversari. El muntatge tindrà lloc el diumenge 20 de febrer (18 h) i les entrades ja són a la venda al preu de 15 euros.