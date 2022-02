El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de la Llei del cinema i de la cultura audiovisual. Una normativa que inclou ajudes pel desenvolupament de projectes audiovisuals de qualsevol tipus, com les sèries, i no només de pel·lícules. Segons la norma, les ajudes "canvien i es modernitzen per adaptar-se a la realitat d'audiovisual, i donar suport a la creació en totes les seves fases i diversitat". El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha assenyalat que la llei està redactada des d'un "escrupolós respecte a les competències de les comunitats autònomes i una especial menció a les llengües cooficials".

Iceta ha explicat que han decidit proposar una nova llei del cinema perquè han passat 15 anys des de l'anterior, "un període amb importants canvis en el món audiovisual i digital" i des del sector se'ls demanava un esforç d'adaptació.

Entre les novetats de la normativa, destaca l'ampliació de les convocatòries d'ajudes a tota la cadena de valor del sector audiovisual, el suport a la promoció internacional de tot l'audiovisual, i no només les pel·lícules i la protecció del patrimoni.

Es creen a la vegada noves ajudes per promoure la diversitat a través de la distribució de pel·lícules de "difícil difusió en espais alternatius o a Internet i ajudes a la distribució internacional".

El ministre ha manifestat que el sector té diversos aspectes de la creació: el cinema, les plataformes, la televisió i les sales de cinema. "Hem ampliat des del nom de la llei per mostrar l'abast de la normativa". Ha remarcat que han ampliat la normativa que regularà les convocatòries d'ajuda al sector audiovisual.

Així mateix, s'inclou la flexibilització i clarificació dels requisits per obtenir la nacionalitat espanyola de les obres. Es tracta d'una novetat, ha explicat el Ministeri, en favor de la creativitat a l'eliminar els obstacles que els requisits de la llei vigent signifiquen en la creació.

També s'opta per un sistema de corregulació per a la qualificació per edats similar a l'establert pels continguts audiovisuals en l'àmbit dels serveis de comunicació audiovisual televisius, lineals o a petició, amb la finalitat de configurar un sistema "més coherent i flexible", que s'adaptarà a la CNMC.

Consell Estatal de la Cinematografia

Per altra banda, es qualifica la Filmoteca espanyola com a Bé d'Interès Cultural (BIC) i es contempla la creació del Consell Estatal de la Cinematografia i la Cultura Audiovisuals, que té com objectiu el diàleg, la comunicació i la cooperació en l'àmbit de la cinematografia i la cultura audiovisual.

La normativa aposta per realitzar un Pla estratègic per a la cinematografia i la cultura audiovisual cada 4 anys, així com informes anuals sobre les mesures impulsades i els seus resultats.

El Ministeri ha explicat que el sector audiovisual i cinematogràfic és "una de las palanques del Pla de Recuperació que contempla entre incrementar la producció audiovisual a l'Estat un 30%. Per això es preveu una inversió de 1.603 milions d'euros. Les ajudes al sector es veuran reforçades amb els fons europeus fins arribar a un total de 101,7 milions.

Llengües cooficials

Iceta ha assenyalat que la llei està redactada des d'un "escrupolós respecte a les competències de les comunitats autònomes i una especial menció a les llengües cooficials". En aquest sentit, ha declarat que des del 2011 no s'havia activat un fons d'ajudes a la producció en llengües cooficials que s'ha recuperat aquest any amb 10,5 milions i la llei consagrada l'existència permanent del fons.

El Ministeri de Cultura i Esports inicia ara una ronda de contactes amb representants del sector, per presentar-los-hi la iniciativa. Després tornarà al Consell de Ministres i iniciarà el seu tràmit parlamentari com a projecte de llei.