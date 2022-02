Un dels projectes escènics de Manresa 2022 previstos per a la tardor serà l’espectacle musical de producció manresana Enecus, un muntatge inspirat en la transformació d’Ignasi de Loiola, des d’una visió contemporània i laica. A tall de presentació d’aquest muntatge, l’equip dirigit per Enric Llort, autor també del guió, ha preparat una performance d’uns 20 minuts per tal de presentar-lo en públic. L’exhibició es farà avui, a les 19 hores, a l’Espai Manresa 1522, i la reserva d’invitacions per assistir-hi ja està exhaurida. En l’espectacle s’hi troben involucrats artistes manresans i bagencs de diferents disciplines com són Jordi Figueras, Celeste Alías, Marta Valero, Xavier Mestres, Natxo Tarrés i Salva Racero, entre d’altres. L’espectacle coral tindrà lloc els dies 17 i 18 de setembre i es podrà veure a la Sala Gran del Teatre Kursaal.