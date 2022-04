El tinder? Buf, quina mandra. No tens el dia a la feina: això és que tens la regla. Els homes? Ui, ui, ui, ... Ja se sap, el feminisme és una moda. No! Quantes frases, tòpics, comentaris i altres punyetes per l’estil poden arribar a escoltar, aguantar i maleir les dones cada dia? Amb una mirada còmica i reivindicativa alhora, l’actriu navarclina Xènia Sellarès estrenarà diumenge al Teatre-Auditori Agustí Soler i Mas de la seva ciutat natal el monòleg Homes? Quina mandra! per posar sobre la taula que ja n’hi ha prou de masclismes, petits i grans, micros i macros, però amb la voluntat que la platea no s’ompli només de dones. Un maridatge amb tres vins que proposarà la sumiller Anna Castillo arrodonirà una vetllada escènica que vol fer riure i pensar.

«La Laura és una dona soltera i jove que ens explica tot allò que li fa mandra», apunta Sellarès per situar un personatge que es mou en el món de les xarxes de recerca de parella amb la mateixa desimboltura caòtica amb la que assumeix unes condicions laborals no del tot satisfactòries i unes relacions sexuals que mai li acaben de fer el pes.

A Sellarès, coneguda entre altres facetes per ser autora de peces de microteatre, i que durant la pandèmia va posar en marxa un programa radiofònic juntament amb Bernat Bernabeu per fer les hores més digeribles, li mancava pujar a l’escenari. «Sentia que em faltava desenvolupar la meva part interpretativa, jo sóc actriu per sobre de tot», reconeix. I va decidir que posaria en solfa la seva vocació a partir de «parlar d’una cosa que em fa mandra».

«Jo he escrit molt microteatre, i també guions per la Innocentada i la Febrada, i en aquesta ocasió vaig fer un text d’uns 40 minuts, ni tan curt ni tan llarg», explica Sellarès: «és còmic i feminista i, com en tot el que faig, hi ha dinamisme, molt ritme». A més, reconeix la intèrpret bagenca, «té una part de mi, m’agradaria que l’espectador se senti interpel·lat».

En aquest sentit, la dramaturga revela que el monòleg «té una part reivindicativa que surt de mi, no del personatge, com a dona a vegades em trobo en situacions en que penso que no m’hi hauria de trobar. Reconec que hi ha molt de meu, hi he vomitat moltes coses». D’acord amb aquesta premissa, Homes? Quina mandra! és una obra carregada «d’humor però amb ganes d’etzibar-ne unes quantes de ben dites, això sí, sense faltar el respecte a ningú. Jo dic a la gent que ha de venir i veure-ho, perquè l’importnat és riure’ns de nosaltres mateixos».

El muntatge no està concebut com el típic monòleg de stand up comedy sinó com una peça teatral que exposa «un dia qualsevol de la vida de la Laura» sense voluntat d’anar «contra els homes» sinó amb ganes de desenmascarar el masclisme. «Hi ha qui diu que el feminisme està passat de moda ... i jo dic que no, que tothom hauria de ser feminista», apunta Sellarès i admet que: «jo mateixa tinc actituds masclistes». Però hi ha comentaris i actituds quotidianes que molesten, i «arriba un dia que dius que ja no callaràs més».

L’espectacle del diumenge tindrà un apèndix amb el maridatge vinícola que proposarà la sumiller Anna Castillo. A partir de tres situacions que es desenvolupen en el monòleg, l’experta convidarà a tastar un vi concret. «La vetllada serà el projecte de dues dones, una mostra d’empoderament femení», afegeix Sellarès, que se sent també molt satisfeta per poder estrenar a casa.