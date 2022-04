Normalitat. Després de dos anys amb un Sant Jordi al juliol i un Sant Jordi quan tocava però perimetrats, amb espais tancats i capacitat limitada, aquest 23 d’abril -dissabte- la festa del llibre a Manresa es viurà al Passeig de Pere III com abans de la pandèmia. Però amb el model implantat per la covid: concentrant en una àrea delimitada els professionals del dia, llibreries, editorials i floristeries, els únics que en aquests dos anys pandèmics van poder muntar el seu estand. Això sí, la festa ciutadana tornarà al 2019, amb les tradicionals parades d’associacions, escoles, esplais, agrupacions i col·lectius, que l’any passat no van poder participar directament per les restriccions. De les 13 parades del 23 d’abril del 2021, enguany s’acostaran al centenar: de moment n’hi ha 93 de sol·licitades.

En l’àrea professional se situaran cinc llibreries (Parcir, Abacus, Papasseit, 2 de Piques i Rubiralta), una floristeria (Viver Serra), dues editorials (Farell i Tigre de Paper), la revista El Pou de la Gallina i l’entitat Òmnium Cultural. Muntaran les seves parades al davant del Casino: entre el restaurant Circus i el carrer Casanova. Un model, la delimitació en espais propis dels professionals del llibre i la rosa, pel qual aposta la Cambra del Llibre i que es traslladarà a diferents poblacions catalanes aquesta diada. Amb la intenció de mantenir-lo a partir d’ara.

A Manresa, la coordinació tècnica de la jornada -com s’ha fet els darrers dos anys- la porta la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) i, com ahir explicava Ausiàs Fons, secretari tècnic de la UBIC, la concentració dels professionals «és una reclamació del sector de fa temps». De fet, tant Antoni Daura, de la llibreria Parcir com Cristina Blesa, de la Rubiralta, valoraven «poder estar tots junts» en un mateix espai per celebrar la festa del llibre i la rosa. Per a Daura, «és positiu perquè ens concentrem i els compradors si no troben un llibre en una de les parades el buscaran en l’altra. Ens retroalimentarem».

Igualment, les llibreries i les floristeries, a banda de muntar estand al Passeg si així ho han demanat, podran instal·lar la seva parada al davant de l’establiment. És el cas de la Rubiralta, que al Passeig portarà llibres infantils i juvenils. No el de la Parcir que enguany no tindrà parada davant del seu establiment.