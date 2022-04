El músic-fuster Jaume Riu i Ratera (Sallent, 1963) continua fent realitat els seus somnis. Si el 2020 va publicar Amb un somriure, amb 12 sardanes d’agraïment «a molta gent que ha fet possible que sigui al món de la sardana»; avui (20.30 h) a la Fàbrica Vella de Sallent, presentarà el seu segon CD, Lluna plena, també enregistrat amb La Principal de la Bisbal, «que és bastant més contemporani que el primer, perquè hi ha sardanes dels darrers 4 o 5 anys». Hi ha composicions dedicades a Sallent, Sant Fruitós, Manresa, Sant Mateu de Bages, Avinyó, Igualada, Organyà i Caldes de Malavella. El títol prové de Lluna plena al castell, una sardana que va inspirar la foto d’una felicitació de Nadal de La Trenta-sisena, l’entitat que preserva el castell de Sallent. I també s’hi inclouen Entre veus i ones, dedicada als 40 anys de Ràdio Sallent; i Cantem la llibertat, dedicada al col·lectiu Música per la Llibertat, estrenada el gener passat en un dels darrers bolos de David Solernou, amb la cobla Contemporània. En el concert també s’interpretarà Sallent (1930), sardana de Jaume Riu Ristol, el seu avi.