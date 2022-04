Joan Lázaro (Manresa, 1944), que ha compost més d’un centenar de sardanes, presentarà dissabte de la setmana que ve (19.30 h) al teatre Conservatori, el seu vuitè CD, «el quart amb La Principal de la Bisbal. Amb ells he fet els dos primers i els dos últims, i sempre és una garantia de qualitat. A més, el seu mètode de treball m’agrada molt». Amb ganes de seguir component, assenyala que «quan tinc material per fer un disc, procuro tirar-lo endavant. Aquest segurament ja l’hagués fet l’any passat, però la pandèmia ho ha endarrerit tot». L’ha titulat Transversal, perquè geogràficament conté sardanes dedicades del Maresme a l’Aragó i del Solsonès al Tarragonès; i també «peces dedicades a tot tipus de gent, parelles dites convencionals i, afortunadament, també de més diverses». El treball inclou onze sardanes i un esbós simfònic, titulat La Vall de Lord, i per això en el concert també hi participarà el percussionista Jaume Yelo, i d’aquesta manera la cobla també s’arrencarà amb La moixiganga d’Algemesí. També es tocarà Adéu amic, en homenatge a David Solernou.