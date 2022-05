L'olesana Chanel Terrero, representant d'Espanya a l'edició d'enguany del Festival d'Eurovisió, sortirà aquest dissabte a l'escenari del Pala Alpitour de Torí en la desena posició. Històricament, els artistes que han hagut d'actuar en aquest lloc han obtingut bons resultats. L'última cançó que va guanyar sortint des del 10 va ser Heroes, del suec Mans Zelmerlöw, l'any 2015.

L'ordre, decidit després de la celebració de la segona semifinal d'aquest dijous, és fruit d'una banda de l'atzar (que va determinar en quina meitat de la taula intervenia cada participant) i, per un altre, del criteri dels responsables de la gala per a mantenir el ritme d'aquesta. Així doncs, la banda We Llauri Domi de la República Txeca serà l'encarregada d'obrir dissabte nit amb Lights Off la gran final d'Eurovisió 2022. L'encarregat de tancar-la, després de 24 actuacions, serà Stefan, el representant d'Estònia amb el tema Hope.

L'ordre d'actuació ha situat a la catalana, que cantarà SloMo, molt a prop d'algunes de les candidatures favorites per a guanyar el festival. Vindrà precedida pels amfitrions, Itàlia, que buscaran el doblet amb Mahmood i Blanco i el seu popular Brividi. La cançó italiana és la més escoltada a les plataformes de streaming de les 25 participants, amb més de 71 milions de reproduccions a Spotify.

Després de Chanel, Països Baixos buscarà emular la seva victòria de fa tres anys cantant en neerlandès. De Diepte (La profunditat) és el títol de la cançó i l'artista es diu S10. És la primera vegada en 12 anys que els neerlandesos utilitzen el seu idioma en el festival.

El gran favorit de les cases d'apostes, Ucraïna, sortirà en la dotzena posició, un altre número que ha tingut bona fortuna en els darrers anys del festival: Duncan Laurence ( Països Baixos) va guanyar des d'aquest lloc el 2019. Kalush Orchestra busquen una victòria per al seu país enmig de la guerra amb Rússia, que ha estat desqualificada d'aquest festival. Canten Stefania, dedicada a la mare del cantant, la lletra del qual s'ha convertit en un himne al país en un moment en què molta gent ha perdut a la seva mare.

La resta de favorits per a guanyar Eurovisió parteixen des del final de la gala. Els afortunats amb la segona meitat de la final -que ha collit més èxit des que es va implantar el televot-- han estat Suècia, el Regne Unit, Grècia, Sèrbia i Polònia.

Ordre d'actuació per a la Gran Final d'Eurovisió 2022

L'ordre d'actuació decidit per la RAI i la Unió Europea de Radiodifusió (EBU, per les seves sigles en anglès) és el següent:

1) República Txeca:We are domi ('Lights Off')

2) Romania:WRS ('Llámame')

3) Portugal:Maro ('Saudade, saudade')

4) Finlàndia:The Rasmus ('Jezebel')

5) Suïssa:Marius Bear ('Boys do cry')

6) França: Alvan&Ahez ('Fulenn')

7) Noruega: Subwoolfer ('Give That Wolf a Banana')

8) Armènia:Rosa Linn ('Snap')

9) Itàlia:Mahmood y Blanco ('Brividi')

10) Espanya: Chanel Terrero amb SloMo

11) Països Baixos: S10 ('De Diepte')

12) Ucraïna:Kalush Orchestra ('Stefania')

13) Alemanya: Malik Harris ('Rockstars')

14) Lituània: Monika Liu ('Sentimental')

15) l'Azerbaidjan:Nadir Rustamli ('Fade to black')

16) Bèlgica:Jérémie Makiese ('Miss You')

17) Grècia:Amanda Tenfjord ('Die Together')

18) Islàndia:Sigga, Beta y Elín ('Með Hækkandi Sól')

19) Moldàvia: Zdob si Zdub&Fratii Advahov ('Trenuletul')

20) Suècia:Cornelia Jakobs ('Hold me closer')

21) Austràlia:Sheldon Riley ('Not the Same')

22) Regne Unit:Sam Ryder ('Space Man')

23) Polònia:Ochman ('River')

24) Sèrbia:Konstrakta ('In corpore sano')

25) Estònia: Stefan ('Hope')