La cinquena edició dels Festivals Alta Segarra (FAS) ja té confirmada l’actuació dels primers artistes. Hi actuaran Manu Guix i la seva banda The Veterans (15 de juliol), la cantautora Joana Serrat, acompanyada de la seva germana Carla (22 de juliol) -que aquest dissabte actua al FABA-, i el pianista Marco Mezquida (30 de juliol), que presentarà Letter to Milos al costat dels músics Martín Meléndez i Aleix Tobías. Mezquida acaba de treure el disc Despertar amb el contrabaixista Manel Fortià i el baterista Raphaël Pannier. El certamen busca posar en valor els pobles de l’Alta Segarra i els seus indrets més emblemàtics, oferir una proposta cultural de qualitat als veïns i als turistes, i ser un referent gastronòmic. En aquesta edició, que tindrà lloc del 8 al 30 de juliol, el festival se celebrarà a Calaf, Veciana, Calonge de Segarra i Copons, que aquest any s’incorpora al festival.