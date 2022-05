La idea és buscar «artistes que sumin» perquè el públic busqui més «l’experiència» del festival que els «caps de cartell». Que n’hi ha. Eduard Serra, encarregat de la programació del Festival Artístic del Barri Antic (FABA), explicava ahir que el certamen, que va començar diumenge amb una gran Soleá Morente i que celebra demà, dissabte, la traca final, continua fent l’aposta amb la qual va néixer: artistes que no hagin actuat mai a la ciutat i artistes, també, del territori. Enguany, el FABA va rebre 700 propostes per participar-hi, de les quals se n’han seleccionat poc més d’una trentena. I com resumia Serra en la presentació del certamen, el resultat és una programació molt «pop». Popular i oberta. I gratuïta: més de dotze hores de cultura, música, gastronomia i art a l’Anònima.

De les propostes escollides, algunes les busca el mateix festival, nascut el 2017 i d’altres, les trien els organitzadors. En el cartell d’aquest 2022 coincideixen dos noms que haurien actuat el 2020, any de pandèmia: la banda pamplonica Kokoshca i el duet de pop electrònic barceloní, Hidrogenesse. Els primers, remarca Serra, «eren una aposta el 2020 però ara ja són una realitat, tant com per ser caps de cartell». Porten el rítmic Kokoschca, vital i allunyat del fosc El mal. I els segons tornen amb Joterías Bobas després de l’accidentada actuació de l’any passat quan, un tall elèctric, combinat amb les restriccions horàries pandèmiques, no va permetre fer un concert en condicions.: «que ningú no pateixi: tenim pla B per si se’n va la llum», diu Serra. En aquesta edició, que es preveu calorosa («Arriba la calor, arriba el FABA»), retornen els concerts de proximitat (Espai Proper) i es recupera la zona familiar, al pati de l’Anònima: «no serà tan extens com l’any passat, però hem millorat les zones cobertes i el sistema de sanitaris». Així mateix, i pensant en la sostenibilitat, hi haurà fonts gratuïtes per estalviar ampolles de plàstic.

Les actuacions de format més gran

A la nau principal de l’Anònima. Actuaran els mallorquins Da Souza (13 h) i Maria Jaume (20.30 h); Hidrogenesse (22.05 h) i Kokoshca (23.45 h). Maria Jaume s’estrena i estrena a Manresa el seu segon disc Voltes i voltes (Bankrobber), que surt avui publicat. Jaume es va estrenar l’any 2020 amb Fins a maig no revisc (2020), poc després de sorprendre i proclamar-se guanyadora del Sona 9. Entre l’indie i la cançó mediterrània, l’artista torna amb més energia i cançons lluminoses, sense abandonar el to sempre melangiós que desprèn la seva veu avellutada. El seu nou àlbum l’ha produït, precisament, el també mallorquí i líder de Da Souza Lluís Cabot. La banda mallorquina porta el pop lluminós de Boleros.

Les actuacions de proximitat

A la nau principal de l’Anònima, intercalant-se amb les de l’Espai Mahou. Actuaran Ariox (12.30 h), Carla (21.30 h), MayOneDay (23.10 h) i D4TA ERROR (00.50 h). Concerts sense distància entre públic i artistes, separats per una moqueta. Nascuda enmig d’una pandèmia mundial a Cardedeu, Ariox presenta a Manresa l’EP de debut Venir fins aquí i la viguetana Carla proposarà neo-soul, dreampop i electrònica. Les altres dues propostes són KM0 total: el grup manresà MayOneDay (For those who are still waiting for the call), melodies íntimes, guitarres nostàlgiques i lletres properes; i D4TA ERROR, una col·laboració amb les màquines analògiques, les veus processades i el vídeo art dels manresans Aitor de Haro i Mario G Ferrer.

Sessions de DJ

Al pati de l’Anònima. Actuaran Grozza (11 h); Two f**king DJ’S (14 h); Dj Jolie (18 h); Peter B (20 h) i Dj Coco (23.30 h). No només punxaran, la intenció, explica Eduard Serra, és «fer comunitat entre el públic i els artistes». A la nit, sí, es prioritzaran les actuacions. I entre elles, el nom més destacat és Dj Coco, Abel Suárez, l’encarregat de tancar el Primavera Sound i resident a la Sala Apolo. També, Dj Grozza, resident del FABA o Dj Jolie, resident de La Cabra de Vic. De 15 a 17 h, les anomenades «hores tontes» hi haurà, apunta Serra, «sorpreses». En el pati, també, els assistents al festival trobaran la zona gastronòmica (amb la restauració de Les Quetes) i el recuperat l’espai familiar que, a partir de les 11 del matí, oferirà un taller de serigrafia amb l’Escola d’Art i un de graffiti amb Montana.

El pont entre la inauguració i la jornada gran

Fins ahir, l’activitat del FABA s’ha desenvolupat als garatges de l’Anònima, amb el FABAr. Cada vespre ha tingut lloc una activitat artística i tallers per establir el recinte com a centre de creació. Així, dilluns va actuar VERT (nom artístic d’Albert Compte, dues guitarres i una veu) i es va presentar Skin, l’exposició fotogràfica del santpedorenc Àlex Domènech. Dimarts, la manresana Mar Peñarroja va recitar poemes del seu debut literari Viure en vers, lletres d’amor, alegria, dolor punyent, ràbia i abisme; dimecres, Leiana (Laia Tatjé) va escenificar Bauma, una proposta artística de creació pròpia i de petit format de dansa i música. I ahir, la setmana la tancava RunOutTheCloset, amb el seu primer treball musical: indie colpidor i sofisticat.

Artistes visuals i plàstics

Als garatges de l’Anònima. De les 11 i fins les 20 h. La Llotja de Creació, amb artistes visuals i plàstics, tindrà enguany la participació de Bruna Ribas (collage, estampació i pintura), Carmen Collantes (fotografies intervingudes), la dissenyadora gràfica Clara Pessanha (amb el projecte Interpreta la Llotja), Emma Flores (amb l’edició d’artista Híper-productivitat), Miquel Vila (entre l’art i el disseny, reflexió sobre com l’estat anímic afecta el proces creatiu) i Sònia Carné (Chemigram 5.1.2, tècnica dels quimigrames, unió de fotografia i pintura). Xerrades: Queralt Guinart parlarà de Les Merdes, un retrat honest i real de la figura generacional de creatiu júnior precari (16 h) i Alba Prinz del procés creatiu i experimental dins del disseny de moda (16.30 h).