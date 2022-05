Un total de 49 obres aspiraven aquest 2022 al 10è concurs de relats breus de Regió7 i, un cop fet el cribratge de la primera fase, la llista de finalistes que opten als premis en metàl·lic s'ha reduït a 10. Aquestes obres, a més, es convertiran en il·lustració de la mà de 10 joves artistes de la Catalunya Central i formaran part d'una exposició itinerant que unirà art i literatura.

Enguany, el certament torna a comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa. El repte era unir en un relat, de com a màxim 1.500 caràcters, la figura de Sant Ignasi de Loiola, de qui enguany se celebra el 500 anys de la seva arribada a la capital del Bages, i la llegenda de Sant Jordi.

Els 10 treballs finalistes ja són a mans del jurat perquè emeti el seu veredicte. Aquest està format pels escriptors Gemma Camps, Llorenç Capdevila i Jordi Estrada, l'experta en llibres i tiktoker Maryam Assakat i la directora del Consorci per a la Normalització Lingüística Montserrat, Núria Brugarolas.

Els 10 finalistes

Eugenia Abadal

Laia Arnau

Adrià Blanco

Roser Caus

Meritxell Genescà

Anna Forés

Àngels Fusté

Sílvia Mañas

Alba Llamas

Sara Pérez

Els premis:

Primer premi: 200 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, una val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i un petit lot de llibres.

200 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, una val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i un petit lot de llibres. Segon premi: 150 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres.

150 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres. Tercer premi: 100 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres.

100 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres. Per als set altres finalistes: un petit lot de llibres

L'entrega de premis del concurs de relats i la inauguració de la mostra de dibuixos tindrà lloc el 15 de juny, a les 18 h, a l'Espai Jove Joan Amades. L'exposició s'hi podrà visitar durant els mesos de juny i juliol. Després, passarà per la Biblioteca del Casino al setembre; per La Kampana a l'octubre; la Biblioteca Ateneu Les Bases al novembre; un espai vinculat amb Sant Ignasi encara per concretar durant el desembre; el Centre Cívic Selves i Carner al gener; i el Casal de Les Escodines al febrer.

A més de l'Ajuntament de Manresa, també col·laboren amb el 10è Concurs de relats de Sant Jordi de Regió7 Llibres Parcir, Alba Editorial, Angle Editorial i Farell Editors.