Dues noves aportacions als ja molts i bons films vistos enguany al festival de Canes. I comencem pel primer documental que els hereus de David Bowie han autoritzat sobre el mític cantant després que hagi aparegut en innumerables creacions de tot tipus. I és que sembla innegable que Bowie és un dels artistes més importants i influenciadors de la història. Moonage daydream explora totes les formes en les quals es va expressar, des de les més òbvies, com la música i la interpretació, fins a altres més desconegudes com el video collage o l’escultura. Bona part de les claus de la creativitat de Bowie queden retratades en aquest documental que no té por d’entrar en l’afany del cantant per l’espiritualitat i la solitud. Moonage daydream treu el seu nom del tercer tema del mític àlbum The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars i ha estat dirigida per Brett Morgen, realitzador del molt ben valorat Kurt Cobain: Montage of Heck. Dins de la secció oficial s’ha presentat també el nou treball d’uns realitzadors que ja ho han guanyat tot a Canes. Fem un repàs (i simplificant): dues Palmes d’Or per Rosetta i El hijo, millor guió per El silencio de Lorna, gran premi del jurat per El niño de la bicicleta, millors directors per El joven Ahmed... En fi, amb aquest currículum poca gent te cap dubte que els germans Dardenne son responsables del millor cinema social que s’ha realitzat a nivell internacional, com a mínim, en els darrers 30 anys. Amb tota aquesta aclaparadora expectativa han presentat Tori et Lokita, nou retrat de la seva Bèlgica natal, però des de la perspectiva d’un parell d’adolescents que acaben d’arribar d’Àfrica i que experimenten les cruels condicions del seu exili. Em puc ficar en la pell del jurat: després de tots els guardons que ja han guanyat, es pot tornar a premiar als Dardenne?. Però és que el film torna a posar amb encert el dit en la nafra social europea en un relat dramatúrgicament impecable amb el que treuen or d’actors completament desconeguts. Els Dardenne són insuportablement extraordinaris.