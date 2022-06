Dues setmanes de projeccions i activitats, la incorporació de la moderna sala del Cinema Avinguda, les projeccions a la fresca i un programa professional en augment són els trets característics de la 13a edició del Cerdanya Film Festival, que se celebrarà de l’1 al 14 d’agost a Puigcerdà com a centre neuràlgic. El certamen farà pública la programació de les diferents seccions, així com les dades sobre la venda d’entrades, a finals d’aquest mes de juny.

Un cop superada la pandèmia, el Cerdanya Film Festival continua la seva aposta per ser «un punt de trobada del talent emergent i el cinema de tot l’àmbit pirinenc transfronterer, de professionals acreditats i de noves vocacions, de nous públics i noves maneres de fer», explica el director del projecte, Jordi Forcada.

Una de les principals novetats de l’edició d’enguany és la suma de les 500 butaques del Cinema Avinguda a la geografia del certamen, que també s’esdevindrà com és habitual al Museu Cerdà. La sala és una dels cinemes comercials de la localitat, amb programació setmanal, i durant tots els dies del festival acollirà sessions matinals (12 h) i nocturnes (22 h). El recinte està equipat amb les últimes tecnologies de projecció i so i la seva inclusió propicia un salt endavant en l’àmbit tècnic.

El Cerdanya Film Festival serà enguany presencial, en línia i itinerant. L’organització ha preparat un programa amb 40 sessions de projecció i un total de 150 films seleccionats, sumant els curts i els llargmetratges. Gràcies al seu bagatge i la trajectòria realitzada durant més d’una dècada d’existència, el certamen té la condició de col·laborador amb l’Acadèmia de les Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, ja que és una de les convocatòries on se seleccionen els millors curts de ficció i documentals dels Premis Goya.

Projeccions a la fresca

Per obrir el ventall de possibilitats de visionat de pel·lícules, el Cerdanya Film Festival ha establert una col·laboració amb el Terra Gollut Film Festival gràcies a la qual s’oferiran mitja dotzena de sessions amb produccions audiovisuals de caire social, a l’aire lliure, a Puigcerdà i Bellver. Entre els films seleccionats hi ha 15 hores, de Judith Colell, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, La cigüeña de Burgos, de Joana Conill, i el documental Encara hi ha algú al bosc, de la periodista de Puigcerdà Teresa Turiera, que va cobrir les guerres balcàniques per Televisió de Catalunya.

El programa adreçat a la indústria audiovisual incidirà aquest proper mes d’agost en la producció transfronterera. Així mateix, es repeteix el Laboratori de Creació Audiovisual a Bellver i neix un campus juvenil de cinema per a joves de 12 a 17 anys. Així mateix, se celebrarà el programa Smartfilms, un concurs de rodatge en 48 hores obert a ttohom. Aquestes darreres activitats es realitzen juntament amb el programa Acció-Cinema i el Parc Natural Cadí-Moixeró.