Juan de la Rubia (Vall d’Uixó, Castelló, 1982), organista titular de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, diu que Montserrat Torrent (Barcelona, 1926) «es mereix tots els homenatges i els que som els seus deixebles ens sentim orgullosos d’acompanyar-la, ara que encara fa els seus concerts i té una ment clarivident». Als seus 96 anys, Torrent és la degana dels organistes en actiu: «la seva figura és conegudíssima en el món de l’orgue des de fa dècades. Té una trajectòria formidable: ha recorregut tot el món fent concerts, va abanderar la interpretació de la música ibèrica dels segles XVII i XVIII amb criteris històrics i va fer que organistes de tot Europa vinguessin a Barcelona a rebre les seves classes».

Per aquests mèrits, rebrà avui (20.30 h) un homenatge al santuari del Miracle, on les entrades ja estan exhaurides. De la Rubia dialogarà amb Albert Torrens, autor del llibre La dama de l’orgue , i el musicòleg manresà Oriol Pérez Treviño. I Montserrat Torrent tocarà l’orgue més antic de Catalunya, pel qual té gran estima. Demà (11.30 h), Torrent tocarà per primer cop en concert l’emblemàtic orgue de Sant Llorenç de Morunys. Interpretarà peces d’organistes cecs i el seu deixeble, De la Rubia, li respondrà amb improvisacions en un altre orgue. Estaran amagats entre ombres.

Tres lliçons de tenebres, a Súria

L’orgue també serà protagonista dissabte a Súria, primer amb una xerrada de Jordi-Agustí Piqué (18.30 h) i després amb un concert a l’església del Roser del Poble Vell (20.30 h), que s’ha pogut assajar al lloc durant aquests dies: «i és un luxe perquè això et fa mimetitzar amb l’espai», diu de la Rubia, director de la proposta. Les cantants Irene Mas i Mercè Bruguera interpretaran les Lliçons de tenebres de F. Couperin, amb la violagambista Lixsania Fernández i De la Rubia a l’orgue. «És una música de Setmana Santa i és austera per la instrumentació, però és preciosa i plena d’esperança», diu el músic. Es projectarà una imatge que s’ha recuperat de l’antic retaule barroc del temple i hi haurà un tenebrari amb 15 espelmes.

Vuit propostes en quatre dies i en quatre comarques El festival Espurnes Barroques encara la recta final (es clourà el 12 de juny) amb un llarg cap de setmana (des d’avui i fins dilluns) amb vuit propostes: dues al Solsonès, dues al Bages, dues a la Segarra i dues a l’Anoia. Si avui i demà l’orgue és el rei al Solsonès i al Bages, diumenge comença a regnar la llum amb propostes com La música del Rei Sol, a l’Obra de Fluvià de Guissona; i Majara’iwa-Resplendor de l’Ensemble Moxos a Sant Guim de Freixenet. Dilluns, hi haurà corda polsada a Pujalt i una concert al voltant de la feminitat a Igualada.