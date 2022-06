El Festival de Dansa de Manresa, Batecs, tornarà a omplir de dansa i moviment els carrers de la ciutat, del 16 al 19 de juny, amb una desena de propostes. En la seva quarta edició, el festival creix i augmenta el seu pressupost, gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat. A més, estrena un nou model de gestió, amb l’organització conjunta de la regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament, Manresana d’Equipaments Escènics (MEES) i l’entitat organitzadora (Plataforma per la Dansa de la Catalunya Central).

La programació de Batecs 2022 ha estat presentada avui per la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo Obiols; el gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, Jordi Basomba Gonzalvo; i la directora artística de Batecs i membre de la Plataforma per a la Dansa de la Catalunya Central, Laura Bataller Arola.

El festival es celebrarà en diversos espais de la ciutat, però tindrà el seu centre neuràlgic al voltant de les places Sant Domènec i Fius i Palà. El títol de la quarta edició del festival és “Quietud i translació”, jugant amb dos mots antagònics que afloren de la necessitat de moviment. En total, comptarà amb set propostes de dansa professional, dos tallers i una conferència-vermut. També hi haurà activitats a l’Espai 1522, els Jardins de la Cova, el Centre Cívic Les Escodines i la sala La Gare.

Tot el programa de Batecs

NUESES

DIJOUS 16 DE JUNY / 19 H / SALA CAPELLA CENTRE CÍVIC LES ESCODINES (Sant Bartomeu, 50)

Nueses és un espectacle dansat que parla de la necessitat del contacte humà i de l’enclaustrament de les persones en la societat actual. És la reivindicació d’un món més humà i fluid, lliure de les artificialitats en les relacions. Les paraules de l’espectacle són de testimonis reals durant el confinament del 2020. Finalment, el 2021 va poder sortir a la llum. Al 2022 continua del tot vigent. Al final de l’acte es generarà un debat i elaboració conjunta d’un mapa corporal de vivències.

DANSA LLIURE MALKOVSKY

DIVENDRES 17 DE JUNY / DE 18.30 A 20.30 H / SALA “LA GARE” (Fonollar, 6)

La Dansa Lliure és un moviment natural creat per François Malkovsky (1889-1982). Inspirat per un ritme viu en osmosi amb la natura, aquest treball corporal es basa en la respiració, l’oscil·lació de la columna vertebral i l’escolta de la música.

EL BALLET DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

DISSABTE, 18 DE JUNY / 12 H / ESPAI 1522 (Mestre Blanc, 4)

LICExBALLET Un recorregut des de l’any 1847 en què es va inaugurar el teatre, fins al 1988 quan es va dissoldre el ballet titular del Liceu. Van ser 141 anys de dansa interpretada per un cos de ball que no es mereixia desaparèixer. Tomàs Manyosa Ribatallada, estudiós de la dansa, ballarí i músic, acompanyat per protagonistes d’aquesta bella història, visita la ciutat natal de l’escenògraf del Gran Teatre del Liceu, Mestres Cabanes, per fer ressò de la grandesa dels ballarins i ballarines que són la història de la dansa de casa nostra i del món sencer.

LORCA EN MOVIMENT

DISSABTE, 18 DE JUNY / TALLER: DE 10 A 12 H I DE 16 A 18 H. ACTUACIÓ: 19 H / PLAÇA SANT DOMÈNEC

Espectacle Jaume Sangrà TALLER. Un llenguatge que es nodreix de diferents estils de dansa contemporània, reinterpretant-los des d’una òptica teatral pròpia de cada participant. PRESENTACIÓ - ESPECTACLE Ballar Lorca aplicant les estratègies de composició coreogràfica i les dinàmiques proposades per Jaume Sangrà.

DELIRIO (Capítol 2)

DISSABTE, 18 DE JUNY / 19.30 H / PLAÇA FIUS I PALÀ DELIRIO capítulo 2

Cecilia Colacrai, una de les grans referents de l’escena actual de Catalunya i amb projecció internacional, ens visitarà amb una intervenció en un espai no convencional, una irrupció des del cos en moviment, un desig de generar altres espais dins els espais, altres imaginaris, altres angles des d’on percebre el que ens envolta. Una composició instantània que posa en valor l’aquí i ara, l’espai-temps compartit i viscut en companyia. Una dansa que s’alimenta del context, fent partícep l’ara d’aquesta inspiració a tot cos/ ment que es trobi a l’espai.

CARST

DISSABTE, 18 DE JUNY / 19.30 H / JARDINS DE LA COVA (Sant Bartomeu, 56)

Sorgint d’una il·lusió de col·laborar amb la dansa, la sonoritat de Manel Camp ens acosta al paisatge càrstic i a les seves capritxoses sinuositats. Elysian Ballet, acompanyat de diverses coreògrafes, aportarà paisatge a la música que Manel Camp ha concebut en el disc CARST.

SEXTANTE

DISSABTE, 18 DE JUNY / 20 H / PLAÇA SANT DOMÈNEC SEXTANTE

Eyandance Company ens presenta un espectacle on porten el públic a un viatge molt emocional i estètic a través de la història d’una persona, i les emocions que viuen en ella, que finalment se suïcida tirant-se al mar. És una metàfora que connecta el desconegut, les profunditats del mar, la ment i les emocions amb uns maquillatges fantasia i caracteritzacions que converteixen els ballarins en unes criatures bellament esgarrifoses. L’espectacle pretén donar visibilitat al suïcidi que actualment és una de les primeres causes de mort entre els men ors de 30 anys.

NUGAR

DIUMENGE, 19 DE JUNY / 18.30 H / PLAÇA PIUS I PALÀ

Creamoviment Un espai on els participants transitaran per diferents propostes de joc a càrrec de la companyia creant i explorant diferents reptes laberíntics amb portes, pèndols, fils, bastons, cossos en moviment, etc Un espai canviant on petits i grans podran enfrontar les seves pors, gaudir del joc compartit, i sortir-ne modificats per l’experiència viscuda

SILUR

DIUMENGE, 19 DE JUNY / 19.30 H / PLAÇA SANT DOMÈNEC SILUR

Silur navega els cossos i la paraula de dues dones que reben el moviment amb tota la seva amplitud a través de la poesia i la música. Els poemes de Silur neixen de la necessitat d’entendre la sacsejada com a possibilitat per al canvi. El llibre i l’espectacle fan un recorregut a través dels elements per obrir els braços a l’esfondrament com a símbol de la catarsi i, per tant, del renaixement. En la reconstrucció hi trontolla qualsevol estructura.

ECHOES

DIUMENGE, 19 DE JUNY / 20.15 H / PLAÇA SANT DOMÈNEC

D’on neixen les nostres accions, els nostres pensaments, els nostres desitjos? Són propis o són ecos del món que ens envolta? Echoes evoca de manera lúdica i irònica el desig d’individualitat i les connexions/ interdependències que existeixen entre nosaltres, des d’un llenguatge propi profundament físic que barreja el teatre, la dansa i l’acrobàcia, creant una experiència col·lectiva.

Pots consultar tot el programa aquí.