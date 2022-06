L’Estival de Jazz d’Igualada tornarà des d’avui i fins al 19 de junyen diferents escenaris de la ciutat amb una edició especial: la de la celebració del seu 10è aniversari. L’associació Tocats de Jazz ha preparat un programa variat que vol cobrir tot l’àmbit d’una etiqueta eclèctica de per si com és el jazz, amb propostes que van des del swing clàssic de Djangolé Trio (diumenge 12 de juny, a les 12.30 h, al Kiosk del Rec), fins a produccions exclusives, passant per un toc de poesia i literatura amb un espectacle que incorpora l’obra de Joan Fuster a càrrec de Leo Tejedor Trio (dissabte 11 de juny, a les 19.30 h, al Casal El Foment).

És de remarcar que enguany el Pícnic Jazz torna al parc de Vallbona (diumenge 19 de juny, de 12 a 20 h) i com cada edició veurà la llum una nova producció pròpia a través del Carta Blanca, que en aquesta edició s’ha encarregat al bateria d’Esparreguera Òscar Domènech (divendres 17 de juny, a les 20.30 h, al Teatre de l’Aurora). També tindrà lloc la residència artística de Cristina Miguel, en un projecte que es durà a terme a diferents festivals jazzístics del territori català, agrupats en un nou col·lectiu: Els Millors Festivals, el qual l’Estival de jazz en forma part. A Igualada actuarà amb el saxofonista Marcel·lí Bayer i presentaran el seu disc Transcendit Terram (dissabte 18 de juny, a les 20.30 h, a l’Adoberia). Avui (22 h, al pati de l’Ateneu) es farà la projecció de Whiplash i demà (20.30 h, a l’Ateneu) actuarà Mayte Alguacil, que justament va estrenar l’Estival de Jazz fa 10 anys i ara liderarà el seu quartet.