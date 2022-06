Les diferents facetes de la vida de Maria Matilde Almendros i Carcasona (Manresa, 1922-Barcelona, 1995) es reflecteixen en l'exposició "Una veu i dues passions", que aquesta tarda s'ha inaugurat a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona. La mostra commemora el centenari del naixement d'Almendros i rememora la trajectòria d'una locutora de ràdio de gran popularitat i una actriu reconeguda. Durant l'acte, l'alcalde de Manresa Marc Aloy ha explicat que en el ple municipal d'aquest dijous s'aprovarà la inclusió d'Almendros en la galeria de Manresans Il·lustres, de la qual en serà la primera dona laica.

“Maria Matilde Almendros es va convertir en una artista total, en el món del teatre i de la ràdio. Té una vida apassionant”, ha reivindicat en la presentació de l’exposició la seva comissària, Elvira Altés, que ha fet un repàs sobre els principals esdeveniments de la seva vida. Per la seva part, Meritxell Benedí, presidenta de l'Institut Català de les Dones, entitat organitzadora de l'exposició, ha afirmat que “és imprescindible comptar amb recursos que mantinguin la memòria viva de les dones i les visibilitzin" i ha afegit que "amb l’exposició que avui inaugurem, reconeixem una dona extraordinària com Maria Matilde Almendros Carcasona i el paper destacat que va tenir en el món de la comunicació, del teatre i la ràdio, així com en la promoció de la cultura catalana”. Benedí ha destacat també “cal canviar la mirada sobre les feines que considerem extraordinàries, per continuar visibilitzant dones que han tingut vides extraordinàries, però que no es reconeixen perquè surten del referent masculí i masclista que valora només determinades ocupacions. Només així podrem reconèixer tantes dones que continuen invisibilitzades".

L'acte que ha tingut lloc al Col·legi de Periodistes també ha comptat amb la presència de familiars d'Almendros, tres membres de la seva companyia teatral i el director de Ràdio 4 en l'època en que la manresana hi va treballar, Enric Frigola. L'alcalde Marc Aloy ha remarcat el caràcter pioner de la locutora, “trencant motlles en un món masculinitzat” i ha destacat que la sempre va tenir molt present la seva ciutat d'origen. La trobada ha comptat així mateix amb el degà del Col·legi de Periodistes, l'igualadí Joan Maria Morros Cuadras, la periodista manresana Pilar Goñi, comissària de l'Any Maria Matilde Almendros, i l'estudiosa Conxita Parcerisas, que ha col·laborat en l'aportació de material per a la mostra.