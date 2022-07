L'espectacle de crítica i humor Parné, amb l'artista Glòria Ribera, i la proposta de cant a capella amb vocació multicultural del duet Tarta Relena, format per Marta Torrella i Helena Ros, són els plats forts de la tercera edició del Festival Rural d'Arts en Viu i Visuals, conegut com el Vilart. La cita és per aquest dissabte 2 de juliol a partir de les 19 h i amb entrada lliure, si bé des d'unes hores abans ja hi haurà activitat amb les exposicions i altres propostes d'arts visuals. La qualitat del programa es combina amb la bellesa paisatgística que envolta els espais d'un certamen a l'aire lliure i amb vistes a Montserrat.

Creat per l'actriu i dramaturga castellvilarenca Magda Puig, amb el suport de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, el Vilart va néixer el 2019 amb la idea de portar a Castellbell i el Vilar propostes de qualitat, seguint la línia de descentralitzar la cultura dels grans nuclis urbans que també mantenen altres organitzacions i festivals arreu del país. Clara Peya, Rhum & Cia., Berni Puig i Oriol Segon són alguns dels noms que van donar a les dues primeres edicions, separades per l'aturada obligada del 2020. En la present edició, la comunicadora i gestora cultural Marta Vilanova, d'El Pont de Vilomara, s'ha afegit a l'organització.

Les dues apostes escèniques del tercer Vilart són de creació i interpretació femenina, amb un segell d'innovació i crítica social.

A partir de les 19 h al Jardí Casademont, Glòria Ribera oferirà el muntat Parné, un concert performatiu de cuplet i revista, que fa servir les armes de l'humor i la crítica per oferir al públic un repertori de cançons censurades en els últims cent anys. L'espectacle s'ha pogut veure en escenaris de prestigi com Fira Tàrrega, el Festival TNT Terrassa, la Fira Mediterrània de Manresa i l’Antic Teatre de Barcelona.

Posteriorment, a l'era del Mas del Puig (22.30 h), Tarta Relena repetiran l'experiència de l'any passat i tornaran al Vilart per interpretar els temes del seu disc de debut, Fiat Lux. Marta Torrella i Helena Ros interpreten temes en diverses llengües i parteixen de tradicions tan diverses com Safo de Lesbos, Hildegarda de Bingen i els cants paixtú de l'Afganistan per parlar sobre els cicles dels processos humans.

Herois Anònims i locals

Una de les novetats del festival d'enguany és el projecte D'Herois Anònims, que porten a terme l'artista plàstic Joan Aguiló i l’actriu i dramaturga Catalina Inès Florit. Des del passat 22 de juny, ambdós són a Castellbell i el Vilar parlant amb veïns i veïnes per conèixer les seves vides i, a partir d'aquí, extreure'n la riquesa immaterial que es concretarà en unes il·lustracions d'aquestes persones a tamany natural en diferents espais del poble. Demà, a les 20.30 h, Aguiló i Florit faran una ruta guiada amb els veïns i veïnes per explicar les històries que hi ha al darrera de cadascuna de les figures.

Abans de tot això, però, el Vilart començarà amb un taller d'arts plàstiques, on els participants crearan un layout (disseny) amb tècniques mixtes, plàstics, roba, flors seques, pastes de textura amb sorra i diverses pintures per assolir una peça amb diversitat cromàtica.

Així mateix, també hi haurà cinc propostes expositives -pintura, fotografia, il·lustració i instal·lació- en cinc racons especials del barri del Vilar cedit per diferents veïnes, i que es podran visitar de 18 a 22 h. Els treballs seleccionats són El despertar dels monstres, de Laura Paz Muñoz; Vòmits Plàstics, de Mariona Rios; La cara nord, de Mireia Tudela i Maria Vilarnau; Un Big Bang en miniatura, de Neus Masdeu; i Les aigües on néixer, de Marta Huguet.

El festival també ofereix un espai gastronòmic multicultural on hi haurà propostes vegetarianes, mexicanes i africanes, així com cervesa artesana. La zona dels foodtrucks estarà a l’era de cal Pere del Gall.