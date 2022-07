El Teatre Auditori Sant Cugat ha sigut l'espai encarregat d'acollir aquest divendres, 8 de juliol de 2022, la 25a Assemblea general ordinària de l'AMIC. Dos-cents associats han assistit a la trobada anual que realitza l'Associació, per fer balanç del darrer any, explicar els nous objectius i debatre els reptes de futur.

El president de l'AMIC, Ramon Grau, ha inaugurat l'assemblea i destaca que "l'AMIC és un referent en tot l'espai comunicatiu català. Som una entitat que facilita la vida als mitjans associats en l'elaboració de continguts, donem resposta a les seves necessitats i posem en valor la premsa de proximitat davant de la societat".

A l'Assemblea s'ha presentat la memòria d'activitats de l'Associació, els serveis que ofereix l'AMIC i els resultats de l'any 2021, que ha superat els 2.500.000 €. Així com el nombre total d'associats que ha arribat als 508 - 186 mitjans en paper i 322 mitjans digitals-, xifres que no deixen de créixer des del 2014. Amb l'afegit que, del total de mitjans de l'AMIC, 301 estan auditats per OJD, PGD o OJDinteractiva, un fet únic a l'estat espanyol.

També s'han presentat les novetats més destacades d'enguany. D'una banda, el llançament de la campanya "Mitjans de proximitat, periodisme d'alta fidelitat" amb motiu del 25è aniversari de l'AMIC. La campanya es pot veure i escoltar a TV3, Catalunya Ràdio i RAC 1, així com a les més 500 capçaleres impreses i digitals que conformen l'Associació. D'altra banda, la revista "25 anys d'alta fidelitat. Estem preparats pel futur". Així com la nova web www.amic.media i el nou club de fidelització tutoritzat per Pepe Cerezo.

A més a més, s'han mostrat els objectius de treball del pròxim any. Grau explica que "l'aposta de l'AMIC per als pròxims anys és per més innovació i recerca, on destaca el projecte "La Masia del nou talent" on se seleccionaran joves emprenedors en l'àmbit de la comunicació digital en les diverses plataformes, per formar-los en el que és la premsa de proximitat i becar-los perquè treballin en un dels nostres mitjans".

El 2021 i 2022 també han sigut dos anys rellevants amb diverses campanyes a destacar. Per un costat, des de l'AMIC s'ha impulsat la campanya "Comerç de proximitat, un veí de confiança" amb l'objectiu de donar un cop de mà als comerços i empreses de servei de proximitat. Per l'altre, també es va donar suport a la campanya del "Gran recapte d'aliments"; a "La Marató 2021" i "Crit per les dones afganeses".

Així mateix, el gener de 2022, l'AMIC va publicar un manifest, en el qual mostrava la preocupació de tot el sector per l'increment desorbitat dels preus de les matèries primeres, especialment del paper.

Dinar posterior

En el dinar posterior a l'assemblea, l'Associació ha commemorat els seus 25 anys, com l'entitat amb el col·lectiu més gran i divers de mitjans de proximitat als territoris de parla catalana, on han col·laborat i han rebut un reconeixement els socis fundadors de l'AMIC. També s'ha visualitzat la falca i l'espot publicitari de la campanya "Mitjans de proximitat, periodisme d'alta fidelitat".

El president de l'AMIC, Ramon Grau, ha volgut adreçar unes paraules als assistents en el dinar posterior a l'Assemblea de l'AMIC. "Ningú té certeses del futur, però estic segur que amb innovació, creativitat, qualitat, rigor, vocació de servei públic i periodisme proper a les ciutadanes i ciutadans d'aquest país, garantirem amb solidesa el nostre futur", ha destacat.

L'acte ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla, qui en el seu parlament ha reivindicat qui en el seu parlament ha recalcat que l'AMIC és un projecte que ajuda a cohesionar i preservar la nostra llengua, així com construir una societat amb un ecosistema mediàtic fort que genera una ciutadania més informada i culta. A continuació, Laura Vilagrà, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ha felicitat la tasca de l'AMIC per continuar sent un sector dinàmic i ric, garantint el dret a la participació i cohesió ciutadana i contribuint a la representació democràtica.

A més a més, durant la jornada han assistit Oriol Duran i Torres, secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya; Jofre Llombart, secretari de Difusió de la Generalitat de Catalunya; Xavier Fornells, secretari d'Estratègia, Informació i Coordinació Territorial de la Generalitat de Catalunya; Rosa Romà, presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; Esther Madrona, tinenta d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; Elena Vila, tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; Sílvia González, cap de comunicació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; Genís Roca, president de la Fundació .cat; Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Iu Forn, director de l'ACN, entre d'altres.

Per finalitzat l'acte, l'Associació ha fet entrega de diplomes per commemorar a aquells mitjans que han complert anys rellevants enguany.