Posar el nom de TIFA a un festival de ben segur que sobta a més d’un. Però té una explicació. Víctor Borràs, codirector d’aquest nou certamen berguedà, argumentava ahir que el motiu de l’elecció va ser simple. La tifa, és a dir, l’excrement del bestiar, és «un element molt característic del paisatge borredanès». Si el que volen és que la gent local s’ho faci seu, segurament ho han aconseguit. El TIFA, Festival de Teatre i Família, que vincula art i natura, celebrarà la seva primera edició els dies 5, 6 i 7 d’agost promogut pel col·lectiu de professionals de la companyia Teatre Nu, establerta a Sant Martí de Tous. Ahir Borràs i Maria Hervàs, codirectora del TIFA, el presentaven.

Hervàs va destacar que la programació d’aquesta primera edició ha estat «modesta però pensada perquè el festival arreli al territori», a més de ressaltar les facilitats i ganes que «l’Ajuntament i tot el poble hi han posat perquè aquesta primera edició sigui una realitat». El festival es fonamentarà en tres vessants que permetran al públic de totes les edats gaudir d’espectacles musicals i teatrals, de participar en diversos tallers i de descobrir l’entorn natural mitjançant incursions i passejades al bosc.

Borràs va emfatitzar també «la col·laboració de la ciutadania», i va voler remarcar que el certamen busca establir-se al territori «reposant sobre els pilars de l’art, el poble i la natura, amb aquesta última com a element central». El codirector del festival va remarcar que el certamen tindrà una moneda pròpia, els cagallons. Cada cagalló equivaldrà a dos euros, i tenint en compte que a Borredà no hi ha cap caixer automàtic, l’organització reservarà un espai per al «tifabanc», on els assistents podran bescanviar euros per cagallons i així participar en algunes de les activitats que tindran capacitat limitada, com els tallers o les passejades per l’entorn. Borràs també va explicar que d’aquesta manera pretenen treballar la consciència econòmica i de responsabilitat dels assistents.

El festival té un pressupost de 24.000 euros i se sustenta gràcies a les aportacions de l’Ajuntament de Borredà, la Diputació de Barcelona i totes les recaptacions d’entrades, tallers i marxandatge. Hervàs va confessar que els primers dos anys són els més complicats, per qüestions econòmiques, però que «han encarat el projecte amb ganes» i que «ja estem treballant amb idees que ens han donat alguns voluntaris per a la segona edició del festival».

L’alcalde de Borredà, Jesús Solanellas, va expressar que aquest «és un projecte original i innovador que serà un preludi de la festa major» del poble, una setmana més tard. Solanellas va accentuar que «Borredà és un escenari ideal» per a aquestes iniciatives, i va ressaltar que «el festival inclourà el primer mercat de fusta del poble».

Teatre Nu

És una companyia teatral amb seu a Sant Martí de Tous que ha ampliat horitzons centrant-se en la creació d’espectacles, la programació d’esdeveniments, la constitució d’una residència de creació artística i l’establiment de relacions pedagògiques en l’àmbit teatral. Tot, mentre es nodreixen del territori on arrelen i en retornen nous fruits mitjançant la representació d’arts escèniques.