Els desens Premis Feroz, que atorga l'associació espanyola de periodistes cinematogràfics, sumaran una nova categoria al palmarès en l'apartat de sèries. Els guardons distingiran per primera vegada el millor guió de sèrie, juntament amb la millor sèrie dramàtica, la millor sèrie de comèdia i els millors intèrprets masculins i femenins protagonistes o de repartiment. D'altra banda, canvia el criteri per determinar la nacionalitat de les sèries elegibles. Mentre en les categories de cinema es manté la participació en la producció com a barem en les sèries ho serà ara els membres de l'equip. Per considerar que una sèrie és espanyola hauran de tenir la nacionalitat o la residència el 75% dels seus autors i directors, actors i equip tècnic.

La nova categoria, que premiarà el millor guió d'una sèrie, estarà destinat a l'equip de guió complert que hagi treballat en la producció en una mateixa temporada. Amb aquesta novetat, els Feroz passen a premia 21 categories: 11 de cinema, set de sèries, dos premis Feroz Arrebato i el Feroz d'Honor. L'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'España (AICE), organitzadora dels guardons, ha publicat aquest dijous les bases de la seva desena edició, que se celebrarà el 28 de gener del 2023, encara sense seu anunciada.