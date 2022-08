Troballa excepcional al jaciment de l'Abric Romaní de Capellades (Anoia). Després de 40 anys de recerca continuada, els arqueòlegs han pogut desenterrar la primera resta humana. Són fragments parcials d'un crani de neandertal de 60.000 anys d'antiguitat. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i l'equip d'investigadors han donat a conèixer el descobriment. "Estic emocionat, és una troballa molt important", afirmava Eudald Carbonell, un dels codirectors del jaciment. Ha explicat que l'any passat s'intuïen "canvis" en els nivells del jaciment, però ha admès que no s'imaginaven que fossin tan importants per a futures investigacions. Durant l'acte, s'ha anunciat que el jaciment serà declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) aquest any.