S’ha suspès aquest divendres el rodatge de ‘The Crown’ a Barcelona per la mort d’Elisabet II. De fet, la sèrie de Netflix s’havia de rodar aquest divendres als Jardinets de Gràcia de Barcelona i finalment s’ha suspès, segons ha avançat la Ser Catalunya i ha confirmat l'ACN de fonts de les productores Palman Pictures i Left Bank. Els actors han tornat al Regne Unit, mentre operaris amb l’acreditació de la sèrie estaven desmuntant aquest mati els decorats ubicats en aquest espai, com cartells en francès amb un anunci d’obres de teatre de 1997, el mateix any en què va morir Lady Di. L’ACN ha contactat amb Netflix que no ha volgut fer declaracions sobre la suspensió del rodatge.

Segons han apuntat diversos mitjans, el productor executiu Peter Morgan ha assenyalat en un comunicat que “’The Crown’ és una carta d’amor per a ella” i no té “més que afegir ara, només silenci i respecte. Espero també que deixem de rodar durant un temps per respecte”, ha afegit.